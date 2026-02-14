Tecnología

Tarjetas para San Valentín: ideas bonitas para enviar por WhatsApp

Estas son las opciones más apropiadas para celebrar el amor en esta fecha tan importante.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

14 de febrero de 2026, 7:37 a. m.
Tarjetas y frases para dedicar en San Valentín y enviar por WhatsApp Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Cada 14 de febrero, el amor se roba el protagonismo. En distintos rincones del mundo, parejas y amigos encuentran cualquier excusa para decir lo que sienten: una cena especial, un detalle inesperado o una carta que lo diga todo.

Pero en la actualidad, que es considerada la era digital, hay un recurso que se utiliza con más frecuencia: las frases y tarjetas que se envían por redes sociales, en especial por WhatsApp.

Este mensaje puede llegar más lejos que mil palabras que se digan a medias.

De igual forma, esas dedicatorias ayudan a muchas personas a expresar lo que a veces cuesta decir en voz alta. También rescatan recuerdos, despiertan emociones y resumen en pocas líneas todo lo que una pareja vive con el pasar del tiempo.

San Valentín es una festividad que se celebra en varios países del mundo cada 14 de febrero.
San Valentín: frases para dedicar y enviar por whatsapp Foto: Getty Images

¿Cuáles son las mejores frases para San Valentín?

Frases cortas

  • Contigo, cada día es San Valentín
  • Eres mi mejor casualidad del 2026.
  • Mi lugar favorito siempre será a tu lado.
  • Tu sonrisa es mi plan perfecto para este 14 de febrero.
  • Desde que llegaste, todo tiene más sentido.
  • Eres mi hoy, mi mañana y mi ojalá cumplido.
  • El amor se escribe con tu nombre.
  • Tu abrazo es mi hogar en cualquier ciudad.
  • Si tu estás, no falta nada.
  • Eres la parte más bonita de todos mis días.
  • Mi 2026 es mejor porque lo comparto contigo.
  • Amor es verte y sonreír sin motivo.
  • No necesito flores, me bastan tus besos.
  • Eres mi coincidencia favorita de la vida.
San Valentín
San Valentín es la fecha especial de los enamorados. Foto: Getty Images
  • Te elijo hoy, mañana y en todas mis versiones.
  • Nuestro 14 de febrero favorito siempre será el próximo juntos.
  • Eres mi mejor historia sin final.
  • A tu lado, hasta el silencio suena bonito.
  • El destino tuvo buen gusto cuando te puso en mi camino.
  • Te amo sin prisa, pero sin pausa.
  • Si existe el para siempre, quiero que sea contigo.
  • Eres la razón por la que creo en el amor.
  • Mi corazón sonríe cuando escucha tu nombre.
  • Contigo aprendí que el hogar puede ser una persona.
Frases largas

  • Llegaste en el momento menos esperado, y cambiaste mi vida por completo, llenas de amor y de alegría mis días, por eso te amo, mi corazón es tuyo.
  • A ti te veo en todos mis planes, incluso en los que pensé que no invitaría a nadie.
  • Te elijo en los días fáciles y también en los que cuestan. Gracias por ser hogar, calma y amor. Feliz San Valentín.
  • Tan solo soy una chica delante de un chico pidiéndole que la quiera.
  • Eres una persona tan especial para mí que o me caben palabras para expresarte cuanto te adoro, gracias por ser ese rayito de sol que ilumina todos mis días.
  • Me haces feliz con tu simple presencia, con cada gesto de cariño y cada mirada cómplice.

