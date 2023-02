Twitter anuncia el adiós a una de sus funciones más innovadoras; conozca de cuál se trata

CoTweets, la función que permitía realizar publicaciones colaborativas con otras personas y de la misma autoría en Twitter, se despide de la aplicación.

En un aviso del centro de ayuda de Twitter se dio a conocer el final de la herramienta, la cual fue una de las grandes y esperadas actualizaciones por los usuarios antes de la llegada de Elon Musk.

“Los CoTweets ya existentes podrán verse durante un mes más, momento en el que pasarán a ser Retweets. Sentimos las molestias que esto pueda causar”, indicó la red social.

No se conocen las razones de la decisión de eliminar los CoTweets. - Foto: Getty Images

Además, agregó que “agradecemos los comentarios que nos han hecho llegar sobre los CoTweets y seguimos buscando formas de implementar esta función en el futuro. Le agradecemos que haya probado CoTweets y hemos disfrutado viendo cómo se materializaba toda su creatividad con esta función”.

Esta herramienta fue introducida en julio de 2022, siento Estados Unidos, Canadá y Japón los primeros en probarla. Esta función también tenía el propósito de compartir el protagonismo, mostrar diferentes contribuciones y relacionar más a los usuarios.

Asimismo, diferentes marcas podían aprovechar los CoTweets para realizar diferentes colaboraciones o anuncios por la plataforma. Sin embargo, a partir de hoy todas las cuentas no podrán utilizarla.

Ahora bien, no todo está perdido para los usuarios, ya que Twitter también manifestó que “la compañía todavía está buscando formas de implementar esta función en el futuro”. No obstante, no reveló más detalles o las causas que llevaron a tomar dicha decisión.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Twitter anuncia la eliminación de una herramienta de forma repentina, ya que esto sucedió con los ‘Fleets’, los cuales pretendían competir con las historias de Instagram y Facebook.

Facebook y Twitter. - Foto: DeFodi Images via Getty Images

Esta es la nueva función de Twitter, así se puede activar

Después de tanto tiempo transcurrido, la red social Twitter dio a conocer que ya se encuentra desplegando la función que permite marcar los tuits como favoritos, con el propósito de observarlos después.

Cabe mencionar que a principios de enero, el magnate y dueño de Twitter, Elon Musk, manifestó que esta nueva herramienta llegaría a través de un botón. En ese sentido, la plataforma la puso a disposición de los usuarios que cuenta con un dispositivo móvil con sistema operativo iOS. Sin embargo, se espera que en las próximas esté disponible para los celulares Android y la versión de escritorio.

Entre las opciones del trino, la función aparecerá en forma de icono, el cual es parecido a los ofrecidos por TikTok e Instagram, esto con el propósito de añadirlo como favorito.

Twitter sigue lanzando nuevas actualizaciones en la plataforma. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Al momento de activarlo, este no lo marcará, sino que estará disponible en un panel para verificar todos los trinos seleccionados. Antes de la llegada de esta herramienta, el proceso para guardar algún tuit era bastante tedioso, ya que los usuarios debían dirigirse a la opción ‘Compartir’ y luego escoger guardar contenido.

En ese sentido, los usuarios preferían usar la opción de ‘Me gusta’ para marcar cualquier trino y revisarlo tiempo después. Esta nueva modificación se suma a la herramienta que permite crear carpetas de marcadores, pero que solo está disponible para la suscripción, es decir, Twitter Blue.

A propósito de este servicio pago, Twitter dio a conocer que desde el pasado 19 de enero ya se encuentra disponible en los dispositivos móviles Android.

De momento, los usuarios que tomen la decisión de acceder a este servicio, tendrá que pagar al mes 11 dólares, ya que Google y Apple realizan cobros adicionales por usar sus tiendas oficiales.

Esta nueva función se encuentra disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Japón y Nueva Zelanda. No obstante, se espera que en las próximas semanas esté disponible en todo el mundo.