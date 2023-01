Empleados despedidos por Elon Musk lanzan nueva red social; es similar a Twitter y dará plata a los contenidos virales

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La llegada de Elon Musk al frente de Twitter ha significado un sinnúmero de cambios para la aplicación, que ha sufrido grandes altibajos desde que el multimillonario cerró la compra de la red social.

Entre los muchos cambios que experimentó la plataforma es el despido de varios empleados, fue uno de los que más llamó la atención; desde el primer día de Musk en cabeza de la compañía rodaron varias cabezas importantes y luego varios empleados fueron dejando la empresa por orden de la dirección o porque simplemente no se sentían a gusto con el nuevo dueño

La oleada más fuerte de despidos se dio el pasado noviembre y sirvió para que varios de los afectados se unieran y decidieran montarle competencia a la red social del pajarito azul.

Las nuevas políticas de Musk en Twitter han preocupado a los anunciantes. - Foto: AFP

La nueva red social se llama Spill y, según sus creadores, extrabajadores de Twitter, ofrecerá a sus usuarios algunas de las cualidades que la red de Musk fue perdiendo con el tiempo. Para ello, lograron recoger, por ahora, 2,75 millones de dólares que algunos inversores entregaron a sus fundadores.

Según trascendió, ya cuenta con más de 60.000 personas que están esperando el lanzamiento de esta nueva plataforma; asimismo, indicaron que tendrá un feed de noticias en vivo alimentado por los ‘spills’ del resto de usuarios, los cuales podrán contener texto, video, imágenes o GIFs.

Una de las novedades de esta red social es que los mensajes publicados allí y que se vuelvan virales recibirán beneficios económicos que recibirá el creador, algo con lo que se busca premiar la generación de contenido original.

También se ha revelado que la inteligencia artificial será parte fundamental de esta nueva plataforma en cuanto a la moderación del contenido; en este aspecto, lo que se busca es que los comentarios sean equilibrados y alejados de las ofensas.

Twitter y sus medidas flexibles

Twitter anunció que, a partir de ahora, tomará medidas “menos severas” de cara a las cuentas que hayan incumplido las reglas de la plataforma, y reservará la suspensión de la cuenta para “violaciones graves o continuas” de sus políticas.

La plataforma liderada por Elon Musk ya imponía sanciones “menos severas” como limitar la visibilidad de un ‘tuit’ que infringiese alguna de sus políticas. Sin embargo, la red social va a utilizar más habitualmente este tipo de medidas, en vez de recurrir directamente a la suspensión de cuentas.

El fundador de Tesla se quedó con la red social luego de un convulsionado negocio. Muhammed Selim Korkutata / Anadolu Agency - Foto: Anadolu Agency

En este sentido, tal y como ha informado Twitter, cuando un usuario realice alguna acción que infrinja las reglas la plataforma, tomará medidas como pedirle que elimine los ‘tuits’ infractores antes de que pueda seguir utilizando la cuenta. No obstante, si el usuario continúa realizando acciones contrarias a las reglas o violaciones graves de sus políticas, se procederá a suspender su cuenta.

Asimismo, en cuanto a infracciones graves, Twitter hace referencia a actividades como participar en contenido o actividad ilegal; incitar o amenazar con violencia o daño; infracciones de privacidad; manipulación de la plataforma o spam; y participar en acoso dirigido a otros usuarios, entre otras cosas.

Además de todo ello, la compañía indicó que en el caso de suspender la cuenta de un usuario, la persona afectada podrá apelar dicha suspensión a partir del próximo miércoles 1 de febrero. De esta forma, se evaluará su caso según los “nuevos criterios de restablecimiento”.

Esta tendencia a tomar medidas “menos severas” ha resultado en el restablecimiento de algunas cuentas que habían sido suspendidas anteriormente. Por ejemplo, la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue restablecida en noviembre del año pasado.

No obstante, la plataforma ha subrayado que no han restablecido cuentas que participaran en “actividades ilegales, amenazas de daño o violencia, spam a gran escala y manipulación de plataformas”, de la misma forma, tampoco han recuperado perfiles que no hubieran apelado recientemente para restablecer la cuenta.

Twitter. - Foto: AP

Por último, Twitter también ha destacado que continúan trabajando en el lanzamiento de funciones que identifiquen “de manera transparente” cuándo se han tomado medidas sancionadoras en los perfiles. Así, esperan comenzar a implantar dichas funciones en febrero.

Tal y como anunció Musk en diciembre de 2022, una de estas funciones podría ser un software que muestre el “verdadero estado de la cuenta”, que permita a los usuarios conocer si han les ha afectado la práctica conocida como ‘shadow ban’, si se ha limitado la distribución de las publicaciones disimuladamente, por qué y cómo apelar esta decisión.