Twitter cambiará su sistema de denuncia de contenidos, ¿de qué se trata?

Twitter ha introducido un nuevo sistema de denuncias de contenidos inapropiados o no deseados que simplifica el proceso y permite al usuario expresar con mayor seguridad y precisión lo que ha ocurrido, para determinar la política que se está violando.

El nuevo sistema de denuncias está disponible desde este viernes a nivel global, tras la prueba iniciada por la compañía el pasado mes de diciembre. En ella han visto que el número de denuncias procesadas ha aumentado un 50 por ciento, hecho que vinculan la nuevo diseño.

El nuevo diseño busca que las personas tengan más fácil denunciar los contenidos que consideran inapropiados o no deseados en la red social, preguntándoles directamente qué es lo ocurre en lugar de dirigirlos por un proceso que despliega distintas opciones que no siempre pueden interpretar correctamente.

Se trata de una experiencia “más empática”, como apuntan desde la compañía en un comunicado, ya que guía al usuario por una serie de preguntas para comprender mejor qué es lo que ocurre con la cuenta o la publicación que se denuncia, e incluso le permite que amplíe información con sus propias palabras.

En las preguntas, el usuario debe indicar por quién esta realizando al denuncia, el motivo de la misma y la forma en que considera que el usuario denunciado está actuando mal. Con sus respuesta, el proceso ofrece un resumen e identifica el tipo de comportamiento no permitido, vinculándolo con la política correspondiente.

Las distintas opciones que se muestran en cada pregunta se acompañan de descripciones y ejemplos para que el usuario pueda seleccionar con más seguridad la que considera que encaja mejor con el hecho que denuncia.

El nuevo sistema de denuncia está disponible desde este jueves para todos los usuarios de la red social en web, iOS y Android.

Twitter compartirá sus datos internos con Musk para despejar el acuerdo de compra

Twitter accederá a la petición de Elon Musk de proporcionar datos internos, como parte de un enfrentamiento en el que está en juego la cuestionada oferta de 44.000 millones de dólares del magnate para comprar la plataforma, así lo informaron medios estadounidenses este miércoles (8 de junio).

La noticia llega justo días después de que el CEO de Tesla amenazó con retirarse del acuerdo para comprar Twitter, acusando a la red social de fallar en su intento por proveer datos sobre cuentas falsas.

Los diarios The Washington Post y The New York Times, y el sitio web Axios citaron fuentes anónimas cercanas a las negociaciones, según las cuales la junta de Twitter decidió darle a Musk acceso total a su “manguera” de datos internos con los cientos de millones de tuits que se publican a diario en la plataforma.

“Esto pondría fin al mayor enfrentamiento entre Musk y la junta en este tema crucial que ha puesto en pausa el trato”, escribió Dan Ives, analista de Wedbush, en un tuit.

Vale recordar que, a principios de marzo, Elon Musk anunció que pondría el acuerdo “temporalmente en espera”, mientras esperaba que la compañía entregara los datos sobre la proporción de sus cuentas falsas y spam, un detalle que el CEO de SpaceX ha destacado como condicionante para su compra.

El multimillonario estadounidense también advirtió a través de sus redes sociales que no podía seguir adelante en la compra de la plataforma por 44.000 millones de dólares hasta que no le sea suministrada dicha información.

*Con información de Europa Press.