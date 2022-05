Twitter: siete mitos que se tienen sobre los bloqueos y suspensiones de cuentas en la red social

Twitter es una de las redes sociales de mayor importancia en todo el mundo, siendo utilizada por la mayoría de sus usuarios como una plataforma de información inmediata, además de ser un sitio en el que “viven desde memes y eventos (…) y donde las personas vienen para acceder a las distintas conversaciones en el mundo”, explicó la propia compañía.

Sin embargo, en medio de las conversaciones que se gestan en esta red social, pueden desarrollarse algunos mitos en relación con los problemas que los usuarios experimentan, ya sea entre ellos mismos o con Twitter como tal.

Entre los “distractores” más comunes se encuentran:

1. “Twitter suspende las cuentas sin justificación alguna”

De acuerdo con la información oficial de Twitter, “cuando se remueve contenido siempre se notifica al usuario los motivos. Si una persona en Twitter es suspendida es porque incurrió en alguna violación a las reglas de la plataforma o por normativas externas como derechos de autor”.

Sin embargo, la empresa es clara que en su respeto por la libertad de opinión, se incluye la posibilidad de que el usuario coloque una queja por medio de un formato de apelación, en caso de que considere que su cuenta fue suspendida o bloqueada por error.

Twitter asegura que no discrimina las cuentas de las personas, sino que castiga las malas prácticas dentro de la plataforma - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

2. “Un grupo de cuentas se organizaron para denunciar y tirar mi cuenta”

Twitter resume este punto en una corta declaración: “seamos claros, lo que determina una sanción es el incumplimiento de una regla. El volumen de denuncias no interfiere, por sí solo, en la aplicación de las reglas”.

3. “Por mi postura política, Twitter califica mi contenido como sensible”

Lo cierto es que la plataforma no censura el pensamiento político de sus usuarios y menos cuando este se muestra únicamente por medio de una publicación en texto. El ‘contenido sensible’ solo se usa para el contenido gráfico que así lo requiera y la leyenda solo se muestra a las personas que hayan configurado su cuenta para ver menos contenido delicado.

4. “Ya me dijeron mis seguidores que Twitter está limitando mis ‘tweets’”

Según explica la empresa, desde que los usuarios no incurran en una violación a las reglas y políticas del servicio dentro de la red social, estos podrán “expresarse libremente”.

“A menos que tus ‘tweets’ estén protegidos, cualquier usuario de Twitter podrá verlos. No bloqueamos, limitamos ni eliminamos contenido sobre la base de las ideas u opiniones de una persona”, añadió Twitter.

La empresa manifiesta la importancia de reconocer cada una de las normas comunitarias para no creer que las suspensión de una cuenta se realizó por motivos personales - Foto:

5. “Las preferencias políticas del equipo de Twitter influyen en a quién y cómo se aplican las reglas”

En diferentes partes del mundo se ha gestado un debate alrededor de este punto, ya que muchos usuarios, como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideran a Twitter como una plataforma “política” que desarrolla sus sanciones de forma parcializada según sus gustos políticos.

“Twitter es apartidista y no analiza políticamente el contenido en la plataforma. Es importante resaltar que las decisiones de la compañía no las toma una sola persona, pues hay un equipo experto alrededor del mundo especializado en contexto, lenguaje, y con conocimiento de estándares internacionales para poder evaluar cada caso”, explica la empresa.

6. “Twitter no hace nada para combatir el odio en la plataforma”

La red social contradice totalmente esa aseveración, manifestando que, de hecho, tienen una serie de reglas que restringen las conductas de incitación al odio, mismas que son revisadas siempre que sea necesario. Además, según explican, este tipo de reglamentos son actualizados constantemente, ya que “a medida que nuestro mundo y su realidad evolucionan, necesitamos adaptar nuestras reglas y políticas” a la plataforma.

7. “Creé un nuevo perfil y lo bajó, aun cuando mis ‘tweets’ no ofenden a nadie”

En este caso, la afirmación es parcialmente cierta, pues aunque Twitter no da de baja cuentas cuyas publicaciones no ofenden a los demás usuarios, sí procura que los internautas que son dueños de cuentas suspendidas no creen otras nuevas con el fin de sobreponerse a la sanción impuesta contra ellos.

“Por ejemplo, si Twitter suspende a una persona de manera permanente, esta no puede imitar la cuenta suspendida con la intención obvia de reemplazarla”, ya que “Twitter prohíbe los intentos de eludir la aplicación de controles de cumplimientos previos”.