WhatsApp Plus Rojo: así puede descargar la última versión y sin que hackeen el celular

Pese a que WhatsApp ha logrado con posicionarse como la principal herramienta de comunicación para millones de personas en el mundo, la plataforma aún parece ser algo insuficiente para algunos usuarios que de una herramienta con más opciones de personalización.

Aunque la aplicación de mensajería instantánea actualiza continuamente para incorporar nuevas funciones, el servicio de Meta aún no ofrece todas las opciones que los usuarios demandan y ello terminan acudiendo a plataformas ‘mods’ o apps no oficiales.

Esto se debe a que las apps creadas por terceros integran funcionalidades que hacen posible controlar o personalizar las diferentes características que están presentes en la versión oficial de WhatsApp. De hecho, muchas de las personas que acuden a estos servicios lo hacen como una medida para esconder su actividad en la plataforma, mientras espían los estados y otros elementos de sus contactos.

Aunque WhatsApp continuamente lanza nuevas funciones, algunos usuarios prefieren usar apps no oficiales. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En el marco de esta tenencia, una de las opciones no oficiales más usadas es WhatsApp Plus rojo, plataforma que por actualmente es completamente gratuita y que también carece de anuncios. No obstante, su instalación en dispositivos Android puede ser algo confusa y por ello es clave aprender a realizar los pasos adecuados para evitar inconvenientes en uso de este servicio.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus Rojo sin exponer el teléfono?

Es señalar que antes de ejecutar la instalación de la última versión de WhatsApp Plus Rojo se recomienda generar una copia de seguridad en el smartphone, para así evitar que se pierdan los chats, stickers, notas de voz, fotos, videos y otros archivos que se manejan en la aplicación oficial.

Para ello, es necesario ingresar a los ajustes de WhatsApp, después elegir la opción ‘chats’ y luego seleccionar en la función ‘Copia de seguridad’. En ese apartado se debe pulsar la opción “Guardar en Google Drive” y elegir ‘Nunca’.

WhatsApp tiene una función para crear copias de seguridad. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Después de ejecutar ese proceso se tendrá que pulsar en la opción de ‘Guardar’ y de inmediato la aplicación empezará a generar la copia de respaldo de los chats junto a los archivos que están al interior de las conversaciones que posee el usuario.

Ahora, tendrá que acceder al almacenamiento interno del teléfono y allí se debe ingresar a la carpeta ‘Android’, luego en el fichero ‘media’. En pantalla se debe buscar una carpeta llamada ‘com.whatsapp’, la cual debe ser renombrada como ‘com.whatsapp plus’.

Una vez que se ha ejecutado ese procedimiento el usuario puede descargar e instalar WhatsApp Plus Rojo siguiendo estos pasos:

Desinstalar WhatsApp del teléfono.

Descargar WhatsApp Plus Rojo, para ello es clave buscar en foros confiables la última versión APK de la plataforma

Instalar el archivo y durante el proceso otorgar los permisos que para que el dispositivo autorice la instalación de apps que no están en Google Play

Abrir la aplicación, ingresar el número de teléfono y luego el código de verificación que llegará al dispositivo

Al terminar con este proceso, el usuario tendrá en su dispositivo la última versión de WhatsApp Plus Rojo y sin la presencia de avisos publicitarios. Sin embargo, es de gran importancia mantener app actualizada para así evitar un posible bloqueo.

Para ello se debe revisar continuamente si aparece un nuevo archivo APK con una versión más reciente de la plataforma.

¿Cómo saltar el bloqueo de Google para instalar WhatsApp Plus?

En ciertos casos el usuario puede tener problemas para poder instalar la aplicación, debido a que se trata de un programa que no está dentro del catálogo de Google Play y por ello los teléfonos Android generan un bloqueo ante estas apps.

Pero existe un método para evitar esta restricción mediante la desactivación del sistema de protección de ‘Play Protect’, para ello se debe ingresar a Play Store; posteriormente se deberá pulsar en su foto de perfil para luego seleccionar el ícono con forma de engranaje.

Play Protect es un servicio que permite detectar fallas en las apps instaladas en un teléfono Android. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Una vez realizados estos pasos, se debe proceder a deshabilitar el botón de “Analizar las apps con Play Protect”, de igual manera, se recomienda desactivar la opción de “Mejorar la detección de apps dañinas”.

Ahora que se han retirado los sistemas de protección de Google Play, el usuario solo debe intentar de nuevo el proceso de instalación de la última versión de WhatsApp Plus Rojo.

¿Por qué WhatsApp Plus es un peligro para el usuario?

WhatsApp cuenta con normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en el servicio de mensajería, debido a que la instalación de este tipo de plataformas puede poner en peligro al usuario.

La aplicación de mensajería instantánea ha afirmado en su blog oficial que la utilización de apps no oficiales puede crear generar de seguridad que son aprovechadas por los ciberdelincuentes para robar información íntima del usuario.

Por esta razón, la aplicación de Meta es muy clara en advertir que los usuarios que instalen este tipo de servicios corren el riesgo de que su cuenta sea bloqueada de manera temporal o permanente.

‘Apps’ no oficiales pueden generar el bloqueo de una cuenta de WhatsApp:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp.

Fouad WhatsApp.

OBWhatsApp.

¿Cómo recuperar una cuenta bloqueada?

El usuario debe enviar un correo a soporte de WhatsApp (support@whatsapp.com), en dicha comunicación tendrá que incluir su número teléfono con su prefijo internacional (+57 en el caso de Colombia), marca, modelo de teléfono y agregar una explicación detallada sobre su caso para exponer las razones por las que necesita recuperar su cuenta.