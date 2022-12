Xbox Game Pass: Star Wars y otros juegos que próximamente estarán disponibles

- Foto: NurPhoto via Getty Images

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Metal: Hellsinger y Hot Wheels Unleashed son algunas de las novedades que llegan al servicio.

Recientemente, Microsoft reveló un listado con los juegos que próximamente estarán disponibles para los usuarios que posean una suscripción al servicio de Xbox Game Pass.

De acuerdo con el anuncio, en la oferta de juegos se incorporan algunos títulos de acción, fantasía, aventura junto a un par de novelas gráficas. Por lo tanto, el catálogo de juegos será ampliado con títulos de diferentes géneros.

Game Pass reveló los juegos que llegarán para la primera quincena de diciembre de 2022. - Foto: Oficial de Xbox

Nuevos juegos que llegan a Xbox Game Pass

Eastward

Este título lleva al jugador a una aventura donde la magia y criaturas místicas están presenten en un mundo extraño en donde cada vez hay menos personas habitándolo.

The Walking Dead: The Final Season

Esta entrega cierra la historia protagonizada por Clementine, quien están intentando encontrar un hogar en medio de un mundo devastado por los muertos vivientes.

Totally Reliable Delivery Service

Los jugadores se convertirán en repartidores del correo en medio de un mundo de abierto interactivo, el cual se podrá recorrer a bordo de un camión.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Este juego ofrece una viaje a través de las diferentes películas que conforman la saga de Star Wars, pero esta aventura será recreada a través de las figuras y bloques de LEGO. El título ofrece un par de desafíos de construcción, nuevas mecánicas de combate inmersivas, una gran variedad de planetas para explorar junto a un amplio reparto de personajes para desbloquear.

Hello Neighbor 2

Este título de terror y sigilo invita al jugador a descubrir todos los secretos que oculta el vecino del personaje principal. Durante la partida habrá que superar a un oponente controlado por una inteligencia artificial que aprende de las tácticas que emplea el jugador. A medida que pase el tiempo y el vecino se irá adaptando a los patrones de los jugadores y su comportamiento cambiará para hacer más difíciles las cosas.

Chained Echoes

Esta aventura combina elementos de magia, robots, aeronaves junto a mecánicas de los títulos de rol, el jugador tendrá la misión de encontrar la paz en medio de una feroz guerra que libra ‘Valandis’ en contra de otros reinos.

Metal: Hellsinger

Este shooter en primera persona usa el heavy metal como un recurso para crear un frenético estilo de combate contra hordas de demonios, el jugador tendrá que utilizar armas poderosas y el ritmo del metal para imponerse ante todo tipo criaturas infernales.

High On Life – disponible el 13 de diciembre

La humanidad está siendo amenazada por una raza alienígena que está secuestrando a los habitantes de la Tierra para luego procesarlos como un ingrediente clave para la fabricación de una droga que se consume en varios planetas. La misión salvar a la especie humana con ayuda de una serie de armas especiales.

Potion Craft – disponible el 13 de diciembre

Este simulador convierte al jugador en un alquimista, quien podrá experimentar con todo tipo de ingredientes para producir diferentes pociones especiales. La propuesta del juego es generar nuevas recetas que ayuden a ganar dinero, mientras se ayuda a los habitantes de un pueblo.

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition – disponible el 15 de diciembre

Los amantes de la velocidad podrán tomar el control de cientos autos de juguete para competir en todo tipo de alocadas pistas, en donde aprender a acelerar y serán la clave para vencer a los demás corredores.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan – disponible el 15 de diciembre

Este juego de acertijos y rompecabezas ofrece una aventura familiar con elementos de los juegos RPG, cada desafío superado por los jugadores ayudará a salvar a unas criaturas especiales.

Juegos que próximamente saldrán de Game Pass

