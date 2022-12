Xbox subirá los precios de sus juegos exclusivos en 2023, así quedarían los nuevos valores

Microsoft ha anunciado que subirá los precios de sus títulos exclusivos ‘first party’ para las consolas Xbox Series X|S a partir del próximo año, que pasarán a ser 10 dólares más caros.

El responsable de Xbox y director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, adelantó a finales del pasado mes de octubre que la compañía se vería en la necesidad de aumentar los precios de sus productos.

Este cambio no solo tendría repercusión en las consolas de nueva generación que actualmente ofrece la marca (que actualmente tiene un precio cercano al 1′500.000 de pesos en el caso de la Xbox Series S y 2′700.0000 para Xbox Series X), sino también en sus videojuegos propios y su servicio de suscripción, Xbox Game Pass.

En primer lugar, la compañía comenzará a encarecer algunos de sus títulos. Concretamente, los de primer nivel (‘first party’) de desarrollo propio cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, incluidos la próxima entrega de la saga Forza Motorsport, Redfall y Starfield.

En lugar de los 59,99 dólares habituales que cuestan estos videojuegos, los mencionados saldrán a la venta por 69,99 dólares (338.244 pesos colombianos), un aumento que se “refleja el contenido, la escala y la complejidad técnica de estos títulos”, tal y como ha comentado un portavoz de Microsoft a IGN.

Conviene recordar que cuando Sony anunció que incrementaría el precio de su consola, PlayStation, en agosto de este año, Microsoft --principal competidora de la compañía japonesa-- insistió en que mantendría el precio de Xbox, pero no hizo referencia al resto de sus servicios hasta las recientes declaraciones de Phil Spencer.

Vale la pena reiterar que Spencer ya había ha sugerido que Microsoft se verá en la necesidad de subir los precios de sus productos de Xbox, tanto de la consola como de juegos y su suscripción próximamente, a pesar de haberlos mantenido en los últimos años.

Actualmente su servicio de suscripción, Xbox Game Pass, dispone de distintas tarifas: $29.900 al mes, la correspondiente a Ultimate (también incluye el servicio de Gold), $19.900 para PC o consola.

El responsable de Xbox había comentado cómo prevé el futuro tanto de la consola que desarrolla como de los juegos y su servicio de suscripción Xbox Game Pass y ha sugerido que tendrá que subir los precios de los servicios de Xbox.

Spencer hizo ese anuncio en el marco de WSJ Tech Live, unas jornadas enfocadas a la industria de la tecnología, en una ponencia que se ha titulado ‘Beyond Xbox: The Future Of Video Games At Microsoft’, en el que se ha tratado el crecimiento de sus servicios en la nube, las suscripciones y sus planes de adquirir Activision Blizzard.

“Hemos mantenido el precio de nuestra consola, el de los juegos... y nuestra suscripción. No creo que podamos hacer eso para siempre. Creo que en algún momento tendremos que subir algunos precios en ciertas cosas”, ha dicho Spencer, según ha reproducido el editor sénior de The Verge Tom Warren.

Así las cosas, los jugadores que emplean los servicios y la consola de Xbox tendrían que incrementar el presupuesto que destinan para adquirir títulos exclusivos y para tener una suscripción con la plataforma Game Pass.

Pese a que el incremento de precios parece ser un movimiento inminente por parte de la marca, el servicio de Game Pass aún mantendría un esquema diferente al que actualmente ofrece su competencia con PlayStation Plus. Puesto que los usuarios no tendrían que pagar una tarifa extra para poder acceder a todo el catálogo de títulos que están disponible en el servicio.

Agregado a esto, es muy probable que los jugadores que cuenten con la membresía del servicio de Xbox puedan acceder a ciertos títulos exclusivos desde el primer día de lanzamiento.

*Con información de Europa Press