YouTube hizo inesperado movimiento con inteligencia artificial: modificó algunos videos sin previo aviso

La plataforma de entretenimiento YouTube cuenta con millones de usuarios activos en todo el mundo, quienes la utilizan a diario para realizar diversas actividades de ocio, como escuchar música, ver tutoriales, sketches, pódcast y otros tipos de contenido que han ganado popularidad en los últimos años.

Aunque se trata de una aplicación muy completa y versátil, sus desarrolladores continúan innovando constantemente, lanzando actualizaciones orientadas a mejorar la experiencia de visualización de los usuarios.

Una de las más relevantes en línea con las tendencias actuales es la integración de inteligencia artificial, una tecnología que ha ido ganando terreno en múltiples ámbitos.

Usuarios y creadores notaron mejoras visuales inesperadas en sus vídeos. | Foto: Getty Images

Gracias a esta incorporación, ahora es posible realizar búsquedas más eficientes, generar resúmenes de videos o mejorar su calidad visual. No obstante, en las últimas semanas, algunos videos han experimentado un cambio notable en su estética como resultado de un “experimento” implementado por la plataforma sin previo aviso a los creadores. El objetivo: mejorar la calidad de imagen mediante inteligencia artificial.

Tanto usuarios como creadores de contenido han notado que ciertos vídeos presentan una imagen más nítida, con sombras más definidas y bordes más marcados, a pesar de que los autores no han hecho modificaciones. Es como si se hubieran aplicado filtros de mejora visual de forma automática.

Este cambio es real y forma parte de una prueba llevada a cabo recientemente por YouTube, específicamente en algunos Shorts seleccionados. “Estamos realizando un experimento en YouTube Shorts que utiliza tecnología de mejora de imagen para enfocar el contenido”, explicó una portavoz de Google a The Atlantic.

La compañía aclaró que no se ha utilizado inteligencia artificial generativa para estas mejoras, sino “aprendizaje automático tradicional, con el fin de reducir el desenfoque, eliminar el ruido y mejorar la claridad de los vídeos”.

YouTube es una de las aplicaciones de 'streaming' más utilizadas actualmente. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Uno de los creadores afectados es Mr. Bravo, un artista multimedia cuyo canal destaca por una estética inspirada en los años 80, con calidad de imagen tipo VHS, grano incluido. Según él, el experimento de YouTube eliminó el carácter distintivo de su contenido.

También los youtubers Rhett Shull y Rick Beato, conocidos por sus canales de música, han notado una mejora en la calidad de sus vídeos. En su caso, les preocupa que el público piense erróneamente que están utilizando inteligencia artificial para producirlos, cuando no es así.