A cuatro horas de Bogotá: así es uno de los pueblos más fríos de Colombia, ideal para el ecoturismo y la aventura

Boyacá es uno de los departamentos más encantadores de Colombia. Ubicado en la región Andina, es considerado como un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y paisajes montañosos.

Uno de sus 123 municipio es Cerinza, ubicado a 73 kilómetros de Tunja, y reconocido como uno de los más fríos del país. Según un reporte publicado en 2024 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las temperaturas en esta población han llegado a 1,6 °C.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), esto se debe a su ubicación a 2.650 metros sobre el nivel del mar y los vientos fríos que provienen de los páramos cercanos: Vasto, La Rusia y El Calvario, los cuales son fundamentales para los recursos hídricos de la región.

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

“Los ríos Minas y Ánimas irrigan la región que, en conjunción con las condiciones físicas y climáticas del municipio, permite el desarrollo de labores ganaderas y agrícolas, teniendo como principales productos la leche, la papa, el maíz, la arveja y las frutas (pera, curuba, tomate de árbol, durazno y mora)”, agrega la publicación sobre la producción agrícola en el municipio.

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se encuentran la parroquia de la Inmaculada Concepción, de estilo gótico, y la capilla de Santa Lucía, que fue construida durante la colonia.

Adicionalmente, se destacan lugares como el cerro El Tíbet, una reserva natural desde la que se puede apreciar el paisaje norte de Boyacá. Otra reserva destacada es El Calvario, al igual que las lagunas La Negra y Careperro.

Según Situr, el nombre Cerinza proviene del idioma chibcha y significa ‘garganta verde’. Rinde homenaje al cacique Cerinza, quien estaba bajo la jurisdicción del señorío de Duitama-Tundama.

Cerinza es un tesoro turístico para conocer en el departamento de Boyacá. Foto: Foto: Situr Boyacá

El parque principal tiene un busto en honor del cacique Cerinza. “En su estructura se evidencia la creación de jardines en piedra con vegetación y la presencia de una pileta en la parte central”, señala el sistema de información.

¿Cómo llegar a Cerinza?

Para acceder por vía terrestre, una de las rutas más directas parte desde Duitama, con un trayecto de aproximadamente 30 minutos en carro. Sin embargo, el tiempo y la distancia pueden variar según el lugar de origen. Por ejemplo, si se sale desde Tunja, el recorrido puede tomar alrededor de una hora y media, ya que Cerinza se encuentra a unos 73 kilómetros de distancia, según explicó en 2024 Rafael Corredor, jefe de la Oficina de Cultura y Turismo, en declaraciones a un medio local.