La cercanía a Bogotá y la diversidad de experiencias que ofrece, desde paisajes naturales hasta un rico patrimonio cultural, hacen de Cundinamarca un lindo destino para visitar.

En su territorio es posible conocer hermosos páramos, como el de Chingaza, que no solo son un paraíso para los amantes de la naturaleza, sino también para aquellos interesados en el ecoturismo y la conservación.

Tres pueblos de clima templado en Cundinamarca para visitar cerca de Bogotá, ideales para desconectarse y hacer ecoturismo

Además, este departamento tiene una rica tradición cultural que vale la pena conocer. Pueblos como Zipaquirá, con su famosa Catedral de Sal o Guatavita, que destaca por su arquitectura colonial y tradiciones vivas, son destinos imperdibles para visitar cerca de la capital.

Manta es uno de los destinos para visitar en Cundinamarca. Destaca por su lindo cielo azul. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Cundinamarca/API.

Sin embargo, un poco más lejos y también con muchos atractivos, hay otros lugares que vale la pena explorar. Uno de ellos es Manta, ubicado a un poco más de dos horas de Bogotá, el cual destaca por sus lindos paisajes.

Se le conoce con el apodo de ‘retacito de cielo en el Valle de Tenza’ y es un destino que, según la Alcaldía Municipal, está lleno de historia, tradición y cultura.

Allí los viajeros tienen la posibilidad de visitar lugares de interés como la Iglesia San Joaquín, ícono colonial que enmarca el corazón del pueblo; el Cerro y Laguna de la Petaca, en donde es posible hacer senderismo, tomar aire puro y disfrutar de vistas increíbles desde los 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Consejos clave para visitar la Laguna de Guatavita y disfrutar la magia del turismo ancestral en ‘el pueblo dorado’ de Cundinamarca

Un encanto natural más es la Quebrada El Golpe que, de acuerdo con la información oficial, es ideal para un paseo natural en familia o con amigos, teniendo la posibilidad de realizar avistamiento de especies.

Este es un destino que cuenta con diversas rutas de senderismo, que invitan a sumergirse en la exuberante belleza de sus paisajes, descubriendo cascadas, flora y fauna autóctona en cada paso.

Fiestas de Reyes Magos

Para los viajeros interesados en conocer Manta, enero es un buen momento, pues allí se celebran las Fiestas de los Reyes Magos. En este año tendrán lugar los días 10, 11 y 12, fin de semana en el que los visitantes y residentes tendrán la oportunidad de disfrutar de música, tradición, alegría y grandes espectáculos para toda la familia.

Para llegar hasta Manta, el trayecto desde Bogotá toma un poco más de dos horas, por lo que es un buen destino para ir por un día o pasar un fin de semana. La ruta tradicional para ir hasta allí es tomar la Autopista Norte y desviarse a la altura del Embalse del Sisga.