Turismo

A dos horas de Bogotá: este es el encantador pueblo apodado ‘retacito de cielo’, un destino perfecto para el ecoturismo

Este destino se encuentra en el Valle de Tenza.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
2 de enero de 2026, 8:45 p. m.
Este es uno de los atractivos de este imperdible destino cundinamarqués.
Este es uno de los atractivos de este imperdible destino cundinamarqués. Foto: Alcaldía Municipal de Manta/API.

La cercanía a Bogotá y la diversidad de experiencias que ofrece, desde paisajes naturales hasta un rico patrimonio cultural, hacen de Cundinamarca un lindo destino para visitar.

En su territorio es posible conocer hermosos páramos, como el de Chingaza, que no solo son un paraíso para los amantes de la naturaleza, sino también para aquellos interesados en el ecoturismo y la conservación.

Tres pueblos de clima templado en Cundinamarca para visitar cerca de Bogotá, ideales para desconectarse y hacer ecoturismo

Además, este departamento tiene una rica tradición cultural que vale la pena conocer. Pueblos como Zipaquirá, con su famosa Catedral de Sal o Guatavita, que destaca por su arquitectura colonial y tradiciones vivas, son destinos imperdibles para visitar cerca de la capital.

Manta, Cundinamarca
Manta es uno de los destinos para visitar en Cundinamarca. Destaca por su lindo cielo azul. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Cundinamarca/API.

Sin embargo, un poco más lejos y también con muchos atractivos, hay otros lugares que vale la pena explorar. Uno de ellos es Manta, ubicado a un poco más de dos horas de Bogotá, el cual destaca por sus lindos paisajes.

Turismo

El nombre de este pueblo de Boyacá significa ‘detrás del cerro’, una joya que destaca por su agradable clima y lindos paisajes

Turismo

Top de los cinco barrios que todo turista debería conocer durante un viaje a Cali este 2026

Turismo

Pareja decidió gastar su pensión recorriendo el mundo y da consejo clave para viajeros con poco presupuesto

Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Boyacá con el nombre más largo, un destino con historia y tradición

Turismo

Así es el municipio colombiano que alberga la catedral de piedra más grande de Colombia

Turismo

Ferias y fiestas en Antioquia: estos pueblos están de celebración arrancando enero; prográmese para visitarlos

Turismo

A solo 20 minutos de Riohacha: esta es la ruta turística que fortalece el turismo con identidad en La Guajira

Turismo

No es Vélez: el pequeño pueblo santandereano perfecto para desconectarse y degustar deliciosos dulces de guayaba

Turismo

El pueblo boyacense que tiene su propia ciudad perdida, un encantador destino con variedad de lagunas y lindos paisajes

Turismo

Así es el pueblo llamado ‘puerta de oro del norte de Boyacá’, un tradicional destino perfecto para el ecoturismo

Se le conoce con el apodo de ‘retacito de cielo en el Valle de Tenza’ y es un destino que, según la Alcaldía Municipal, está lleno de historia, tradición y cultura.

Allí los viajeros tienen la posibilidad de visitar lugares de interés como la Iglesia San Joaquín, ícono colonial que enmarca el corazón del pueblo; el Cerro y Laguna de la Petaca, en donde es posible hacer senderismo, tomar aire puro y disfrutar de vistas increíbles desde los 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Consejos clave para visitar la Laguna de Guatavita y disfrutar la magia del turismo ancestral en ‘el pueblo dorado’ de Cundinamarca

Un encanto natural más es la Quebrada El Golpe que, de acuerdo con la información oficial, es ideal para un paseo natural en familia o con amigos, teniendo la posibilidad de realizar avistamiento de especies.

Este es un destino que cuenta con diversas rutas de senderismo, que invitan a sumergirse en la exuberante belleza de sus paisajes, descubriendo cascadas, flora y fauna autóctona en cada paso.

Fiestas de Reyes Magos

Para los viajeros interesados en conocer Manta, enero es un buen momento, pues allí se celebran las Fiestas de los Reyes Magos. En este año tendrán lugar los días 10, 11 y 12, fin de semana en el que los visitantes y residentes tendrán la oportunidad de disfrutar de música, tradición, alegría y grandes espectáculos para toda la familia.

Para llegar hasta Manta, el trayecto desde Bogotá toma un poco más de dos horas, por lo que es un buen destino para ir por un día o pasar un fin de semana. La ruta tradicional para ir hasta allí es tomar la Autopista Norte y desviarse a la altura del Embalse del Sisga.

Más de Turismo

Manta, Cundinamarca

A dos horas de Bogotá: este es el encantador pueblo apodado ‘retacito de cielo’, un destino perfecto para el ecoturismo

Garagoa

El nombre de este pueblo de Boyacá significa ‘detrás del cerro’, una joya que destaca por su agradable clima y lindos paisajes

Cali, Colombia

Top de los cinco barrios que todo turista debería conocer durante un viaje a Cali este 2026

Pareja

Pareja decidió gastar su pensión recorriendo el mundo y da consejo clave para viajeros con poco presupuesto

Santa Rosa de Viterbo

Estos son los encantos del pueblo de Boyacá con el nombre más largo, un destino con historia y tradición

El Socorro, Santander

Así es el municipio colombiano que alberga la catedral de piedra más grande de Colombia

Fiestas en Antioquia

Ferias y fiestas en Antioquia: estos pueblos están de celebración arrancando enero; prográmese para visitarlos

Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos

A solo 20 minutos de Riohacha: esta es la ruta turística que fortalece el turismo con identidad en La Guajira

El Dovio

Estos son los encantos del pueblo más joven del Valle del Cauca, un destino con hermosos paisajes y gran riqueza natural

La Parroquia de Santo Cristo en Guavatá, Santander.

No es Vélez: el pequeño pueblo santandereano perfecto para desconectarse y degustar deliciosos dulces de guayaba

Noticias Destacadas