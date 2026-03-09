Gracias a su variedad de pisos térmicos, paisajes diversos y gran riqueza natural atravesada por el río Magdalena, el departamento del Tolima es considerado una región “todoterreno”, que cautiva a sus visitantes con su combinación de naturaleza, tradición y cultura.

A esto se suma su gastronomía auténtica y su fuerte herencia musical, que refleja la alegría de su gente, ofreciendo pueblos llenos de encanto para explorar y degustar sus mejores platos típicos.

Uno de esos lugares es el municipio de Flandes, también conocido como la ‘Puerta de Oro del Tolima’. Esta población, situada en el centro oriente del departamento, cuenta con una temperatura media de 28 grados centígrados, ofreciendo a sus visitantes una variada oferta de atractivos ideales para descansar y disfrutar su clima cálido.

Estas cualidades lo han consolidado en una de las mejores opciones para planificar una escapada de fin de semana desde Bogotá, pues además de su amplia oferta de clubes y centros vacacionales, destaca por su cercanía.

Según datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal, se encuentra a solo 125 kilómetros de la capital colombiana y a 78 kilómetros de Ibagué, la capital del Tolima, lo que facilita un viaje corto para disfrutar de descanso y naturaleza.

Flandes - Girardot. Puente Ferreo Foto: David Estrada

Su mezcla de aventura, cultura, naturaleza y diversión promete experiencias inolvidables para quienes lo visitan. Para los amantes de la adrenalina, por ejemplo, sobresale en el mapa turístico como una de las mejores zonas de paracaidismo de Colombia.

Allí es posible realizar saltos tándem junto a instructores expertos y disfrutar de vistas espectaculares que dan cuenta de su belleza natural y riqueza en fauna y flora.

La gastronomía, uno de sus principales atractivos

En Flandes, la gastronomía es uno de sus grandes encantos. Sus sabores tradicionales conquistan a los visitantes y reflejan la riqueza culinaria de la región. Entre los imperdibles está el viudo de capaz, un plato típico de pescado del río Magdalena.

Viudo de Capaz, plato típico de Flandes, Tolima Foto: Crédito: Alcaldía de Flandes / API

A esta experiencia se suman otros clásicos como la lechona, el tamal tolimense y las empanadas, perfectos para disfrutar la esencia del Tolima en cada bocado.

De acuerdo con la Gobernación del Tolima, uno de los sitios más emblemáticos de Flandes es el Monumento al Pescador, ubicado en la vía principal, cerca del puente Mariano Ospina Pérez. Esta escultura, creada por la maestra Sofía Sánchez, fue declarada símbolo local y patrimonio cultural del municipio mediante el Decreto No. 039 del 2 de enero de 2015.

Otro lugar icónico para conocer durante su visita es el Mirador Puente Metálico sobre el río Magdalena. Inaugurado el 1 de enero de 1930, es el más antiguo de los puentes que aún se conservan, marcando además una de las entradas más representativas al departamento del Tolima.