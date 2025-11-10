Suscribirse

Turismo

Así es el pueblo tolimense que enamora con sus balnearios, cascadas y fincas cafeteras

Se encuentra a menos de 4 horas Ibagué, con una temperatura media de 20 grados centígrados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
10 de noviembre de 2025, 3:36 p. m.
Palocabildo, Tolima
Así es Palocabildo, Tolima. | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía Palocabildo Tolima / API

Situado en el norte del departamento del Tolima y casi en el centro territorial de Colombia, a 120 kilómetros de Ibagué, se encuentra el municipio de Palocabildo, un destino que enamora con sus balnearios, cascadas y fincas cafeteras.

Esta población cuenta con una extensión de 65 kilómetros cuadrados y se divide en 24 veredas y 16 barrios, según datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal. Desde este destino es posible contemplar el paisaje del cañón del río Gualí y toda la cuenca superior y media del Río Sabandija que nace aquí mismo.

Contexto: El municipio de Santander que invita a explorar rutas por caminos ancestrales, un destino ideal para los amantes del senderismo

Cabrera es una región de vocación agrícola, donde los paisajes verdes y fértiles dan vida a cultivos emblemáticos como el café, la caña, la yuca, el plátano, el tomate y la habichuela.

Con una población aproximada de 10.539 habitantes, este municipio conserva su esencia rural y ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca la labor campesina que da sabor y color a cada uno de sus rincones.

Palocabildo, un pueblo que forma parte del paisaje cafetero

Este municipio se perfila como un destino con un gran potencial turístico en pleno desarrollo. Su ubicación dentro del paisaje cafetero, declarado Patrimonio de la Nación, lo convierte en un lugar ideal para quienes buscan naturaleza, tradición y cultura.

Palocabildo, Tolima
Ambiente de fiesta en Palocabildo, Tolima. | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía Palocabildo Tolima / API

Entre sus principales atractivos se destacan las majestuosas cascadas de Sabandija y Santa Rita, el cerro del Mirador en la vereda Abejas, sus encantadoras fincas cafeteras y una deliciosa gastronomía típica que enamora a los visitantes.

Algunos de los platos más emblemáticos del departamento que se pueden degustar en Palocabildo son el sancocho, los tamales, la lechona y la fritanga.

Además, su plaza de mercado refleja la esencia agrícola de la región, motivo por el cual este municipio es reconocido como una verdadera despensa agrícola del país.

Otros atractivos para conocer en esta población

  • Balneario La Playa: ubicado en la vereda La Playa, en este escenario se unen la quebrada Pomponá y la quebrada Sabandija, formando el río Sabandija.
  • Cascada El Chispero: localizada en la vereda San José vía Casabianca.
@tolima_magico

Ruta a la increíble cascada el Chispero en Palocabildo Tolima 🏞⛰️❤️ . . . . . #palocabildo #palocabildotolima #palocabildoturistico #tolima_magico #tolimaturistico #viveeltolima

♬ sonido original - tolima_magico
Contexto: Así es el pueblo menos poblado de Boyacá, un destino con riqueza natural y cultural
  • Jardín Heliconias: este espacio de la Institución Educativa Leopoldo García, ofrece un sendero ecológico que se caracteriza por albergar una gran variedad de heliconias, una especie de plantas tropicales también conocidas como platanillos" o “flores de loro” por sus llamativas inflorescencias.

Cada año, en el mes de julo, se celebra una de sus festividades más populares en honor a la virgen del Carmen. En el marco de este tradicional evento, también se lleva a cabo el Festival Campesino, en el cual se destacan los productos que se cultivan en las tierras fértiles del pueblo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Petro se apropió de 111 millones de pesos por su “actuar criminal” en el desvío de contratos

2. EE. UU. lanza una ofensiva contra el abuso de visados H-1B: más de 170 empresas bajo investigación

3. Inadmitido en Medellín ciudadano estadounidense con antecedentes por delitos sexuales

4. Hubo un “acuerdo corrupto”: la Fiscalía reveló que Nicolás Petro se quedó con recursos de la Gobernación del Atlántico

5. Quién es Bernie Moreno, el senador de EE. UU. que Gustavo Petro señala por un supuesto complot

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en TolimapueblosViajeros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.