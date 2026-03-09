Boyacá

No es Briceño ni Chiquinquirá: el municipio con potencial ecoturístico que sorprende en el occidente de Boyacá

Este pueblo cuenta con lugares de gran importancia arqueológica, dignos de explorar y contemplar.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
9 de marzo de 2026, 12:47 p. m.
Iglesia San Pedro Apóstol, Buenavista, Boyacá.
Iglesia San Pedro Apóstol, Buenavista, Boyacá. Foto: Cortesía: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

De acuerdo con el Observatorio Cultura y Patrimonio de Boyacá, la provincia de occidente de esta región esta conformada por 15 de los 123 municipios que integran el departamento.

Entre estos pueblos se destaca Buenavista, cuyo nombre rinde homenaje a la gran belleza de sus paisajes y las espectaculares vistas que ofrece, espacios ideales para quienes buscan detenerse, conectarse con la naturaleza, respirar aire puro y contemplar la majestuosidad de las montañas teñidas de verde.

La población se encuentra situada en una meseta con una ligera elevación desde la cual se aprecia un amplio y bello panorama de varias veredas cercanas, razón por la que recibió esta denominación. En este lugar también se encuentra el cementerio del municipio.

Limita por el norte con los municipios de Caldas y Maripi; por el sur con Coper y Carmen de Carupa; por el oriente con Caldas y Simijaca y por el occidente con el municipio de Coper, lo que lo sitúa en una zona estratégica para explorar diferentes rincones de la región.

Los encantos de Buenavista para destino turístico

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, este pueblo se perfila como una potencia ecoturística del occidente de Boyacá gracias a su amplia oferta de lugares para visitar, sus festividades tradicionales y una infraestructura turística que continúa desarrollándose para brindar experiencias cada vez más completas a quienes lo visitan.

Buenavista
Este municipio boyacense es ideal para los amantes de la naturaleza. Foto: Situr Boyacá/API.

“Buenavista cuenta con una rica y extensa tradición cultural e histórica desconocida aún, goza de sitios con gran importancia arqueológica, como los petroglifos de la Laja y Cañaveral”, destaca la entidad en su página web.

Sus paisajes naturales, la riqueza de su fauna y flora, su variada topografía y la diversidad de climas convierten a este municipio boyacense en un destino con gran potencial ecoturístico. Este entorno privilegiado invita a los viajeros a descubrir un territorio donde la naturaleza es protagonista y cada rincón ofrece nuevas experiencias para explorar.

Gracias a estas condiciones y a la abundancia de recursos naturales, este pueblo se proyecta como una alternativa de desarrollo turístico sostenible para la región, ofreciendo atractivos como el Cerro de Capacapi, la Iglesia de Imparal, el Bosque de las pinas, el Mirador de San Miguel, el Chorrerón de La Herradura, el Chorrerón de Santa Rosa, las Cuevas de Patiño y la Playa Monita en La Granja.

A lo largo del año, Buenavista celebra diversas festividades que reflejan la identidad y tradición de su comunidad. Entre las más populares se encuentran las Fiestas en honor a San Pedro, patrono del municipio, que se celebran en junio; el aniversario del municipio, conmemorado cada 9 de febrero; la Semana de la Juventud en agosto; y la tradicional Copa Niño Dios, que anima el mes de diciembre con actividades deportivas y encuentros comunitarios.

