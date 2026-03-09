Los tres destinos del mundo donde las mujeres se sienten más seguras al viajar solas; uno de ellos suele causar gran sorpresa

Viajar solo es una experiencia que muchos recomiendan vivir al menos una vez en la vida, ya que, lejos de ser únicamente una forma de conocer nuevos destinos, también representa una oportunidad para conectarse con uno mismo.

Tomar decisiones sin depender de otros, abrirse a experiencias que, en compañía, tal vez pasarían desapercibidas, o disfrutar de encuentros inesperados son algunos de los aspectos que hacen de esta aventura un viaje inigualable.

Por eso, cada vez más mujeres se animan a viajar solas, especialmente cuando identifican destinos que les ofrecen mayor sensación de seguridad. En este contexto, encuestas de sitios especializados en viajes citadas por el medio El Español, señalan a Japón como uno de los grandes referentes del solo female travel.

Según esta fuente, su elección se explica por factores como sus calles limpias, el transporte público puntual y organizado, y medidas como los vagones exclusivos para mujeres en algunas líneas de tren, que aportan una sensación de control y tranquilidad muy valorada por las viajeras.

Adicionalmente, se ha convertido en un destino ideal para el “turismo de estética”, donde el contraste entre el neón de Tokio, los templos de Kioto y las experiencias de bienestar resulta especialmente atractivo para la mirada visual y digital de las millennials.

Estos destinos coinciden en su ambiente tranquilo y gran oferta de turismo de bienestar en escenarios mágicos. Foto: Getty Images

El segundo destino que más atrae a las mujeres que deciden viajar solas es Canadá, gracias a su combinación de calidad de vida, seguridad y ambiente social. Con altos puntajes en el Women, Peace & Security Index, este país se destaca por su entorno estable, buenas infraestructuras y una cultura de respeto en el espacio público que transmite tranquilidad a quienes lo visitan.

Además, resulta perfecto para mujeres que buscan experiencias de naturaleza, con rutas de senderismo, parques nacionales, lagos y montañas que pueden recorrerse mediante road trips, gracias a su buena red de carreteras y servicios turísticos confiables.

Finalmente, el tercer destino elegido es Costa Rica, un paraíso único, especialmente para las mujeres que aman la naturaleza, el bienestar y la aventura. En su apuesta por fortalecer el turismo, se ha convertido en un lugar ideal para desconectarse y descansar en agradables entornos naturales.

“Costa Rica no está vendiendo vacaciones, está ofreciendo experiencias que ayudan a las personas a sentirse mejor. Nuestras prácticas de bienestar, como la meditación en la naturaleza o las terapias de sound healing, se apoyan en un entorno natural único que favorece la restauración física y emocional”, señala Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del IDT.