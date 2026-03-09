A una hora de Bogotá: el municipio con paisajes de cuento que recuerda el bosque de los ‘Hermanos Grimm’

El departamento de Cundinamarca, en Colombia, cuenta con una amplia cantidad de pueblos llenos de encanto, ideales para escapar de la rutina y descansar del bullicio citadino, gracias a su cercanía con Bogotá, la capital del país.

La popularidad de estos destinos se debe a que están situados en una región considerada un santuario de páramos y agua, con paisajes repletos de lagunas, ríos y cascadas que son el hogar de una gran diversidad de flora y fauna. Una muestra viva del bosque andino que inspira y relaja.

El pueblo boyacense cuyo origen se relaciona con popular leyenda de desamor, un destino que esconde joyas patrimoniales únicas

A 50 kilómetros de Bogotá, es decir, en un viaje por carretera de aproximadamente 1 hora, dependiendo varios factores como el punto y hora de partida, el tráfico, condiciones climáticas y estado de las vías, se encuentra un fascinante municipio que alberga un bosque que parece salido de un cuento y que recuerda el hogar de los ‘Hermanos Grimm’.

Este lugar es Choachí, un pintoresco pueblo conocido por sus paisajes montañosos y clima fresco, características que invitan a disfrutar actividades como senderismo en medio de caminos que sorprenden por su belleza natural, ambiente tranquilo y vistas que enamoran.

Ecoturismo Alto Grande Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Choachí Cundinamarca / API

Allí es posible caminar entre un hermoso bosque compuesto por imponentes árboles y plantas de todo tipo que crean escenarios únicos. Para quienes desean contemplar las maravillas del páramo, se recomienda visitar la vereda San Francisco.

En la vereda Potrerogrande o Alto grande, además de árboles enormes, los visitantes también encuentran una amplia variedad de plantas y flores de colores que adornan el paisaje.

Otro sitio recomendado para visitar es el Parque Aventura La Chorrera, un espacio que combina naturaleza, descanso y adrenalina, ya que invita a explorar majestuosas cascadas escondidas entre montañas llenas de verde. Una de las más populares es la que lleva su mismo nombre, La Chorrera, que presenta una caída de agua escalonada de 590 metros.

Estas características la posicionan como la cascada más alta de Colombia, la sexta de Suramérica y la número 60 a nivel mundial. Está ubicada en la vereda La Palma.

Así es la “tierra de heliconias”, un destino de gran belleza natural que alberga una enorme diversidad de aves

En este mismo parque, otros puntos de interés imperdibles son: El Chiflón, una cascada con una caída de 55 metros; el pozo de agua cristalina; puente de fotografía; gruta del Señor de los Milagros; abrigo rocoso; y quebradas.

Para vivir una experiencia mucho más completa, en el Parque Aventura La Chorrera de Choachí, se ofrecen servicios de camping, ideal para los más aventureros, en una zona tranquila y cubierta de neblina que crea un paisaje fascinante. Además, cuenta con baños, duchas, espacios para fogatas y asados, miradores naturales y áreas adecuadas para realizar actividades como rappel, entre otros.