Turismo

A una hora de Bogotá: el municipio con paisajes de cuento que recuerda el bosque de los ‘Hermanos Grimm’

Es un destino ideal para hacer ecoturismo o simplemente descansar en escenarios mágicos.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
9 de marzo de 2026, 10:02 a. m.
Vereda San Francisco. Ecoturismo Maravillas del Páramo.
Vereda San Francisco. Ecoturismo Maravillas del Páramo. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Choachí Cundinamarca / API

El departamento de Cundinamarca, en Colombia, cuenta con una amplia cantidad de pueblos llenos de encanto, ideales para escapar de la rutina y descansar del bullicio citadino, gracias a su cercanía con Bogotá, la capital del país.

La popularidad de estos destinos se debe a que están situados en una región considerada un santuario de páramos y agua, con paisajes repletos de lagunas, ríos y cascadas que son el hogar de una gran diversidad de flora y fauna. Una muestra viva del bosque andino que inspira y relaja.

El pueblo boyacense cuyo origen se relaciona con popular leyenda de desamor, un destino que esconde joyas patrimoniales únicas

A 50 kilómetros de Bogotá, es decir, en un viaje por carretera de aproximadamente 1 hora, dependiendo varios factores como el punto y hora de partida, el tráfico, condiciones climáticas y estado de las vías, se encuentra un fascinante municipio que alberga un bosque que parece salido de un cuento y que recuerda el hogar de los ‘Hermanos Grimm’.

Este lugar es Choachí, un pintoresco pueblo conocido por sus paisajes montañosos y clima fresco, características que invitan a disfrutar actividades como senderismo en medio de caminos que sorprenden por su belleza natural, ambiente tranquilo y vistas que enamoran.

Turismo

Los tres destinos del mundo donde las mujeres se sienten más seguras al viajar solas; uno de ellos suele causar gran sorpresa

Turismo

El pueblo de Boyacá reconocido por su arquitectura y riqueza cultural, un destino que enamora a una hora de Tunja

Turismo

Cinco destinos del mundo donde los gatos marcan la experiencia de viaje

Turismo

Así es la “tierra de heliconias”, un destino de gran belleza natural que alberga una enorme diversidad de aves

Turismo

¿Existe Macondo?: el pueblo colombiano que podría asemejarse a lo que Gabriel García Márquez describió

Turismo

El pueblo de Boyacá que se destaca por su riqueza hídrica y su tradición agropecuaria, ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

Dos sitios de interés en Medellín que conmemoran el Día de la Mujer con entradas gratuitas y descuentos especiales

Turismo

El municipio cundinamarqués conocido como “el Valle de las Tristezas del Zipa”, un lugar ideal para desconectarse cerca a Bogotá

Turismo

El popular pueblo cundinamarqués que en el pasado se llamó “Rafael Reyes”, un lugar ideal para hacer actividades al aire libre

Turismo

Rutas de turismo religioso imperdibles en Bogotá y Cundinamarca para Semana Santa 2026

Choachí, Cundinamarca
Ecoturismo Alto Grande Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Choachí Cundinamarca / API

Allí es posible caminar entre un hermoso bosque compuesto por imponentes árboles y plantas de todo tipo que crean escenarios únicos. Para quienes desean contemplar las maravillas del páramo, se recomienda visitar la vereda San Francisco.

En la vereda Potrerogrande o Alto grande, además de árboles enormes, los visitantes también encuentran una amplia variedad de plantas y flores de colores que adornan el paisaje.

Otro sitio recomendado para visitar es el Parque Aventura La Chorrera, un espacio que combina naturaleza, descanso y adrenalina, ya que invita a explorar majestuosas cascadas escondidas entre montañas llenas de verde. Una de las más populares es la que lleva su mismo nombre, La Chorrera, que presenta una caída de agua escalonada de 590 metros.

Estas características la posicionan como la cascada más alta de Colombia, la sexta de Suramérica y la número 60 a nivel mundial. Está ubicada en la vereda La Palma.

YouTube video buegLtpRxeM thumbnail
Así es la “tierra de heliconias”, un destino de gran belleza natural que alberga una enorme diversidad de aves

En este mismo parque, otros puntos de interés imperdibles son: El Chiflón, una cascada con una caída de 55 metros; el pozo de agua cristalina; puente de fotografía; gruta del Señor de los Milagros; abrigo rocoso; y quebradas.

Para vivir una experiencia mucho más completa, en el Parque Aventura La Chorrera de Choachí, se ofrecen servicios de camping, ideal para los más aventureros, en una zona tranquila y cubierta de neblina que crea un paisaje fascinante. Además, cuenta con baños, duchas, espacios para fogatas y asados, miradores naturales y áreas adecuadas para realizar actividades como rappel, entre otros.

Más de Turismo

Viajes en solitario

Los tres destinos del mundo donde las mujeres se sienten más seguras al viajar solas; uno de ellos suele causar gran sorpresa

Nobsa, Boyacá

El pueblo de Boyacá reconocido por su arquitectura y riqueza cultural, un destino que enamora a una hora de Tunja

Turista con un gato

Cinco destinos del mundo donde los gatos marcan la experiencia de viaje

Recetor, Casanare

Así es la “tierra de heliconias”, un destino de gran belleza natural que alberga una enorme diversidad de aves

Navegando por el río Magdalena: itinerarios y características de los cruceros de lujo que marcarán tendencia en Colombia este 2025

¿Existe Macondo?: el pueblo colombiano que podría asemejarse a lo que Gabriel García Márquez describió

Soracá

El pueblo de Boyacá que se destaca por su riqueza hídrica y su tradición agropecuaria, ideal para los amantes de la naturaleza

Medellín, Colombia

Dos sitios de interés en Medellín que conmemoran el Día de la Mujer con entradas gratuitas y descuentos especiales

Sonsón, Antioquia

Así es uno de los miradores naturales más sorprendentes del oriente antioqueño: descubra por qué es un atractivo único

Arboletes, Antioquia

El rincón antioqueño que se encuentra al lado del mar y de un volcán de lodo: un espacio ideal para relajarse y descansar

Noticias Destacadas