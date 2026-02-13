¿Ya conoce alguno? Los 15 mejores destinos para viajar solo en 2026, según ranking global

Cada año, diversas plataformas y agencias de viajes publican sus listas de destinos recomendados para visitar, considerando distintos perfiles de viajeros. En algunos casos, como ocurre con Tripadvisor, estas selecciones se elaboran a partir de las valoraciones y opiniones de quienes ya han visitado esos lugares.

En este contexto, la plataforma presentó para los premios Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026, su lista de las 15 ciudades y regiones ideales para recorrer en solitario, destacando destinos como Dublín, Berlín, Edimburgo, entre otros.

Lista completa de los mejores destinos para viajar solo en 2026

1. Dublín, Irlanda

Un destino que cautiva por su combinación de tradición literaria, amplios espacios verdes y experiencias ideales para quienes viajan solos, como pasear por St. Stephen’s Green o adentrarse en la naturaleza de Phoenix Park.

2. Berlín, Alemania

La capital alemana es conocida por su identidad contemporánea y riqueza histórica. Planes como recorrer restos del Muro de Berlín, hoy transformados en lienzos de arte urbano, y descubrir iconos como el Reloj Mundial de Alexanderplatz, punto de encuentro imprescindible, atraen a viajeros de todo el mundo.

Alemania Foto: Getty Images

3. Londres, Reino Unido

Una capital vibrante donde cada barrio tiene su propia identidad bien marcada, desde el espíritu alternativo de Shoreditch hasta el ambiente ecléctico de Camden y el encanto de Portobello Road, son aspectos que captan la atención de quienes viajan en solitario.

4. Santiago, Chile

Su mezcla de historia y modernidad, así como su vibrante vida nocturna y amplia oferta de cafés en barrios como Bellavista, son detalles que captan la atención de los viajeros.

5. Edimburgo, Reino Unido

La capital escocesa integra la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva —ambas Patrimonio de la Humanidad— junto a museos y galerías. Durante el verano y el invierno se celebran eventos culturales que forman parte de su identidad anual, lo que la convierte en un destino imperdible para disfrutar del arte, la música y más.

6. Nueva York, Estados Unidos

Atractivos como el Empire State Building, la Estatua de la Libertad y Central Park, el Metropolitan Museum of Art y The Cloisters, son la muestra de la amplia oferta de lugares interesantes por descubrir que ofrece esta ciudad estadounidense, incluyendo mercados, bibliotecas y barrios icónicos que invitan a vivir una experiencia urbana única.

El Bronx Zoo es el zoológico metropolitano más grande de los Estados Unidos. Foto: Instagram @bronxzoo

7. Hanói, Vietnam

Su Barrio Antiguo, monumentos históricos y arquitectura colonial bien conservada es un aspecto clave que atrae a los viajeros, además de ofrecer lugares como el Mausoleo de Ho Chi Minh y la prisión Hoa Lo, que reflejan su pasado.

8. Madrid, España

Una ciudad con gran riqueza patrimonial, famosa por edificios de estilo monumental, como el Palacio Real o el Ayuntamiento. Recorrerla es adentrarse en un espacio lleno de museos y plazas emblemáticas.

9. Bali, Indonesia

Sus playas de arena blanca, arrecifes de coral y vestigios de la Segunda Guerra Mundial bajo el mar, son parte de esos aspectos que enamoran a quienes viajan solos y van en busca de espacios para descansar en un entorno tranquilo y con un amplia oferta cultural.

10. Ciudad del Cabo (centro)

Este destino enamora con su combinación de playas con jardines botánicos, ofreciendo a sus visitantes varias rutas de senderismo y vistas panorámicas de ensueño.