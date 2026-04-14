A solo una hora de Medellín: el municipio de Antioquia donde es posible hospedarse en un avión real en un bello entorno natural

Los cambios en las preferencias de los viajeros hacen que el turismo esté en constante evolución y, por ende, el concepto de alojamiento también, pasando de hoteles tradicionales a experiencias innovadoras que redefinen el descanso.

En este contexto, un municipio de Antioquia, muy cerca de Medellín, está captando la atención de los viajeros al ofrecer hospedaje en un avión real, el cual se encuentra situado en medio de un bello entorno natural que promete una experiencia distinta y completamente relajante.

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Ese pueblo es Sopetrán, ubicado a aproximadamente 49.8 kilómetros de la Ciudad de la Eterna Primavera, lo que representa un viaje por carretera de una hora o, en ocasiones, un poco más, dependiendo el tráfico, clima, punto y hora de partida.

Allí se encuentra el Hotel Ícaro, un concepto innovador que ofrece descanso, aventura y conexión con la naturaleza, todo dentro de un avión transformado por completo la experiencia de alojamiento en la región.

El espacio, localizado en la vereda Juntas del municipio de Sopetrán, fue presentado en el programa Rutas de Teleantioquia, donde se destacó su privilegiado paisaje rodeado de imponentes montañas, vegetación envolviendo cada rincón y un silencio natural invita al descanso y la desconexión total.

La experiencia implica hospedarse al interior de un avión transformado en una exclusiva suite, con espacios diseñados para brindar comodidad sin perder la esencia original de la aeronave. Desde la entrada, que conserva su estructura, hasta la cabina y los compartimientos internos, todo se integra en una propuesta única que combina innovación y naturaleza en un mismo lugar.

Por esta razón, sus creadores lo describen como un espacio perfecto para reconectarse con la naturaleza y alejarse del ritmo acelerado de la ciudad, donde la tranquilidad se convierte en la principal protagonista.

De acuerdo con los testimonios de algunos viajeros compartidos en redes sociales, el alojamiento en este avión incluye jacuzzi y, si el visitante lo elige, también cuenta con cena, fogata y desayuno incluido.

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Otros servicios disponibles son parqueadero, área de películas y lago con peces. “¡La combinación perfecta de naturaleza, tranquilidad y diversión!”, señala un usuario que se animó a mostrar su experiencia en este lugar, diseñado para hacer planes en pareja o compartir en familia.

Para quienes prefieren algo más bohemio, en esta misma zona también está la Casa Rodante, otra opción de alojamiento que se ajusta dependiendo las preferencias o necesidades de cada viajero, ampliando la posibilidad de encontrar ese espacio soñado para descansar.