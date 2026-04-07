El Valle del Cauca es una buena opción para pasar unos días de vacaciones. Este territorio ofrece una interesante mezcla de naturaleza, cultura y delicias gastronómicas.

Allí los viajeros se encuentran con paisajes variados que incluyen montañas, ríos y reservas naturales como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, ideales para el ecoturismo y la aventura.

Así es uno de los ríos más puros y hermosos del Valle del Cauca: ¿cómo llegar y qué hacer en este paraíso natural?

Dentro de su oferta gastronómica destacan platos típicos como el sancocho de gallina, la chuleta valluna y el pandebono que reflejan la identidad local.

A esto se suma la posibilidad de visitar destinos como Buga, reconocido por su turismo religioso, y Buenaventura, que conecta con el Pacífico colombiano y sus playas naturales.

En sus tierras alberga 42 municipios y uno de ellos es reconocido por ser la tierra de la piña, un destino ideal para actividades al aire libre como el avistamiento de aves y el senderismo.

A dagua se le conoce como la tierra de la piña en el Valle del Cauca. Foto: Getty Images

Se dice que es un destino donde florece el amor, pues la mencionada fruta es dulce y enamora. Se dice que este municipio es perfecto para disfrutar de la piña dorada en forma de postre, helado, cubitos o en su empaque natural.

Dagua es reconocido por ser un destino con una gran riqueza natural en la que destacan cascadas y ríos que seducen a los visitantes. Información de la Gobernación del departamento indica que estos atractivos naturales resultan muy llamativos en las tardes calurosas, pero sobre todo los domingos y festivos, cuando adultos y niños se embarcan en grandes neumáticos para conquistar la corriente de sus afluentes hídricos y disfrutar de la tranquilidad de sus charcos.

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca conocido como el ‘palacio de la cordillera’, un destino ideal para el ecoturismo

Su territorio es atravesado por dos ríos de gran importancia: el Dagua y el Anchicayá y, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, sus caminos fueron testigos de la ruta colonial hacia el mar.

Este destino es considerado un rincón encantador que invita a los viajeros a sumergirse en su riqueza natural, a recorrer sus senderos y a dejarse envolver por el amor.

El avistamiento de aves es una de las actividades para realizar en Dagua. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Una de sus particularidades y que llama la atención es que en este destino vallecaucano crece el “queréme”, una planta milenaria que era utilizada por los indígenas de la zona para distintos fines, entre ellos, su enigmático y popular poder de enamoramiento.

Tiene como ventaja competitiva que está muy cerca de Cali, capital del departamento, a un poco más de una hora, y les ofrece a los viajeros una agradable temperatura de 23 grados, en promedio, según la Gobernación. Dagua es un paso obligado para quienes viajan entre Cali y Buenaventura.