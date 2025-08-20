Suscribirse

Turismo

Así es el municipio del Eje Cafetero con el nombre más largo, un lugar que enamora con sus bellos paisajes y aguas termales

Este destino se encuentra a media hora de Pereira.

Redacción Turismo
20 de agosto de 2025, 8:21 p. m.
Cascadas en Santa Rosa de Cabal
Risaralda alberga el municipio con el nombre más largo en el Eje Cafetero. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Eje Cafetero es, sin duda, uno de los destinos predilectos de muchos viajeros. Esta región, conformada principalmente por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, ofrece paisajes montañosos en los que se pueden apreciar no solo sus cultivos de café, sino su oferta hídrica y su variada vegetación.

Contexto: Estos son los encantos del municipio apodado ‘alto del rey’, un rincón de bellos paisajes para visitar en el Eje Cafetero

Esta zona del territorio colombiano ofrece una mezcla que involucra la calidez de su gente, la diversidad de actividades ecoturísticas y toda una historia cultural, que se refleja en muchos de sus municipios.

Los pueblos coloridos son otro de los encantos de esta región del país. Con arquitectura tradicional y un clima templado, la mayoría de ellos invitan al descanso y la desconexión del día a día.

Santa Rosa de Cabal
Los termales de Santa Rosa de Cabal son uno de los principales atractivos de Risaralda. | Foto: Getty Images

Uno de los que destaca por ser perfecto para relajarse y disfrutar es Santa Rosa de cabal, ubicado en el departamento de Risaralda, a solo media hora de Pereira, su capital. Este destino, que tiene el nombre más largo de los municipios de la región, es propicio para la desconexión y para pasar momentos únicos en las templadas aguas de sus termales.

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que este es el destino más relajante de la región andina. El aire fresco de montaña y el verde que predomina en su territorio bañado por las aguas que caen de las montañas son una mezcla perfecta para quien quiere vivir momentos únicos.

Contexto: El rincón del Eje Cafetero con historia rusa y un histórico cementerio que pocos conocen

Posee tres complejos de baños termales rodeados de lindos paisajes. Las cálidas aguas bajan por llamativas cascadas. Uno de esos lugares lleva el nombre de Termales de Santa Rosa e incluye un sector de hoteles. Otro es el Balneario Termales, que es más amplio e ideal para pasar el día.

La referida fuente explica que un poco más arriba, en la montaña, se encuentra la Reserva Termal San Vicente, en donde los viajeros pueden sumergirse en las aguas minerales y disfrutar de la naturaleza en su versión más pura. Si bien hay piscinas principales, caminar un poco permite llegar a estanques naturales en la parte baja del complejo. Allí las aguas termales de agradable temperatura se unen a un fresco río en medio de la vegetación.

Parque Nacional Los Nevados.
Santa Rosa de Cabal es vía de acceso al Parque Nacional Los Nevados. | Foto: Gobernación del Quindío.

Acceso a Los Nevados

Una de las particularidades de este municipio risaraldense es que es uno de los principales accesos al Parque Nacional Los Nevados. Este es un territorio donde los viajeros pueden realizar caminatas a gran altura para descubrir lagos y picos cubiertos de glaciares.

De igual forma, en Santa Rosa de Cabal es posible realizar recorridos para adentrarse en las fincas cafeteras y conocer de cerca sobre el procesamiento de este grano e incluso llegar a cascadas secretas.

Otro de sus grandes atractivos es su gastronomía en la que se incluye el chorizo santarrosano, que es reconocido como uno de los mejores embutidos de Colombia. En la región se consigue en restaurantes, cafés y puestos callejeros, así que quien llega hasta este destino no se puede ir sin probar este alimento típico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Colombia, un mar de coca sin solución”, por Salud Hernández-Mora

2. Fallece reconocida influencer por bala perdida: ya capturaron al primer sospechoso

3. Mano derecha de Maduro lanza grave amenaza a EE. UU. en medio de tensiones con Venezuela. “Extranjero que entre, entra, pero no sale”

4. Mourinho tomó decisión con Jhon Durán en Champions: Benfica no hizo lo mismo con Richard Ríos

5. Ingrid Betancourt le reclama a Sergio Fajardo por llegada a su campaña de Mauricio Pava, abogado de Petro y muy cercano a Laura Sarabia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoRisaraldaEje CafeteroTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Uramita

El pequeño pueblo antioqueño cuyo nombre significa ‘tierra limpia’, un destino ideal para el turismo de aventura

Redacción Turismo
Cascadas en Santa Rosa de Cabal

Así es el municipio del Eje Cafetero con el nombre más largo, un lugar que enamora con sus bellos paisajes y aguas termales

Redacción Turismo
Lago Calima

El municipio vallecaucano que comparan con los Alpes suizos por la belleza de sus paisajes, ideal para el turismo de aventura

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.