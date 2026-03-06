Así es el pueblo caldense conocido como “Villa del Edén”, un rincón mágico que enamora con sus cascadas y paisajes montañosos

Caldas es un departamento colombiano conocido por su riqueza volcánica que da origen a numerosos termales naturales, muchos de ellos ubicados cerca de Manizales, su capital.

Además, es un territorio que también se destaca por su variedad de rincones mágicos escondidos entre imponentes montañas y joyas naturales únicas, como es el caso de Manzanares, un municipio que enamora con sus fascinantes paisajes, cascadas, charcos y cerros.

El pueblo colombiano que sorprende con sus múltiples plazoletas, sitios que rinden homenaje a hechos y personajes históricos

Esta población caldense fue fundada el 2 de julio de 1863 y es conocida como la “Ciudad Cordial”, un apelativo que refleja la hospitalidad y el espíritu emprendedor de su gente.

Según datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal, este municipio también ha sido conocido como “Villa del Edén” y como la “Puerta de entrada al Oriente Caldense”, nombres resaltan, por un lado, la riqueza natural y los paisajes que lo rodean, y por otro, su ubicación estratégica, que lo convierte en un punto clave de acceso hacia esta zona del departamento.

En su pasado, el territorio de Manzanares estuvo habitado originalmente por los pueblos indígenas Marquetones y Pantágoras, motivo por el que se dice que tiene raíces indígenas y se caracteriza por su fuerte identidad cultural.

Panorámica de Manzanares, Caldas Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Manzanares, Caldas

Aunque su fundación se remonta a 1863, fue en 1879 cuando el poblado fue elevado a la categoría de municipio, en una época en la que aún pertenecía al Estado Soberano del Tolima. Posteriormente, en 1907, pasó a formar parte del recién creado departamento de Caldas.

A lo largo de su historia, este municipio ha sido un importante escenario de la colonización antioqueña y del desarrollo agrícola de la región. Hoy, sus paisajes cafeteros, cultivos de caña para la producción de panela y la actividad ganadera forman parte de la vida cotidiana de este destino.

Se encuentra a 117 kilómetros de Manizales y tiene una extensión aproximada de 209,7 kilómetros cuadrados. Está ubicado a 1.871 metros sobre el nivel del mar, lo que le brinda un clima templado y agradable, con una temperatura promedio de 19 °C.

Atractivos turísticos imperdibles para conocer en Manzanares, Caldas

Charco Las Brisas

Esta piscina natural se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros del parque principal del municipio, en la vereda Llanadas, y forma parte de la hoya hídrica del río Magdalena.

Sus aguas cristalinas y su entorno natural la convierten en un lugar ideal para el descanso, la integración y la recreación. Allí es tradicional disfrutar del popular “paseo de olla”, una costumbre muy representativa de la cultura colombiana.

Charco Las Brisas Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Manzanares en Caldas / API

Cascada Santa Barbara

Ubicada en la vereda Santa Bárbara Baja, a unos 45 minutos del casco urbano, esta joya natural cautiva a los visitantes con una imponente caída de agua de 120 metros.

El lugar cuenta además con un puente elevado desde donde se puede disfrutar de la brisa, contemplar el paisaje y apreciar la infraestructura que rodea este atractivo natural.

Cascada Santa Barbara Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Manzanares en Caldas / API

Otros sitios de interés son: la Basílica Menor San Antonio de Padua; Plaza de Bolívar de Manzanares; Casa Puente; Ecoparque Los Pantágoras; Centro Cultural y de la Juventud Néstor Villegas Duque, entre otros.