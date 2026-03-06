Turismo

Así es el pueblo caldense conocido como “Villa del Edén”, un rincón mágico que enamora con sus cascadas y paisajes montañosos

Esta población es de raíces indígenas y se caracteriza por su fuerte identidad cultural.

Caldas es un departamento colombiano conocido por su riqueza volcánica que da origen a numerosos termales naturales, muchos de ellos ubicados cerca de Manizales, su capital.

Además, es un territorio que también se destaca por su variedad de rincones mágicos escondidos entre imponentes montañas y joyas naturales únicas, como es el caso de Manzanares, un municipio que enamora con sus fascinantes paisajes, cascadas, charcos y cerros.

En su pasado, el territorio de Manzanares estuvo habitado originalmente por los pueblos indígenas Marquetones y Pantágoras, motivo por el que se dice que tiene raíces indígenas y se caracteriza por su fuerte identidad cultural.

Manzanares, Caldas
Panorámica de Manzanares, Caldas Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Manzanares, Caldas

Aunque su fundación se remonta a 1863, fue en 1879 cuando el poblado fue elevado a la categoría de municipio, en una época en la que aún pertenecía al Estado Soberano del Tolima. Posteriormente, en 1907, pasó a formar parte del recién creado departamento de Caldas.

A lo largo de su historia, este municipio ha sido un importante escenario de la colonización antioqueña y del desarrollo agrícola de la región. Hoy, sus paisajes cafeteros, cultivos de caña para la producción de panela y la actividad ganadera forman parte de la vida cotidiana de este destino.

Se encuentra a 117 kilómetros de Manizales y tiene una extensión aproximada de 209,7 kilómetros cuadrados. Está ubicado a 1.871 metros sobre el nivel del mar, lo que le brinda un clima templado y agradable, con una temperatura promedio de 19 °C.

Atractivos turísticos imperdibles para conocer en Manzanares, Caldas

Charco Las Brisas

Esta piscina natural se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros del parque principal del municipio, en la vereda Llanadas, y forma parte de la hoya hídrica del río Magdalena.

Sus aguas cristalinas y su entorno natural la convierten en un lugar ideal para el descanso, la integración y la recreación. Allí es tradicional disfrutar del popular “paseo de olla”, una costumbre muy representativa de la cultura colombiana.

Atractivos naturales de Manzanares, Caldas
Charco Las Brisas Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Manzanares en Caldas / API
Cascada Santa Barbara

Ubicada en la vereda Santa Bárbara Baja, a unos 45 minutos del casco urbano, esta joya natural cautiva a los visitantes con una imponente caída de agua de 120 metros.

El lugar cuenta además con un puente elevado desde donde se puede disfrutar de la brisa, contemplar el paisaje y apreciar la infraestructura que rodea este atractivo natural.

Joyas naturales de Manzanares, Caldas
Cascada Santa Barbara Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Manzanares en Caldas / API

Otros sitios de interés son: la Basílica Menor San Antonio de Padua; Plaza de Bolívar de Manzanares; Casa Puente; Ecoparque Los Pantágoras; Centro Cultural y de la Juventud Néstor Villegas Duque, entre otros.

