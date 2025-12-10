Así es la misteriosa cueva de Antioquia que atrae a los curiosos por una popular leyenda relacionada con un duende

A poco más de 80 kilómetros de Medellín, en el departamento de Antioquia, se encuentra un pueblo que ha despertado la curiosidad de viajeros y aventureros, especialmente de aquellos que disfrutan las historias cargadas de misterio.

Se trata del municipio de Liborina, un destino que alberga una misteriosa cueva que ha ganado popularidad por estar vinculada con una leyenda local relacionada con un duende enamorado y travieso que, según los habitantes, aún deja señales entre el río y la montaña.

Este leyenda es conocida como el duende de la quebrada Guazimal, describiendo a este personaje como un ser misterioso que, de acuerdo con los testimonios de los lugareños, habita en ese lugar en medio de la montaña y se aparece entre los árboles cuando cae la tarde.

De hecho, hay programas televisivos donde se ha retratado esta historia, según indica el medio local Teleantioquia, presentando al duende con un vestido de color rojo y un sombrero ancho mientras camina por la zona, dejando pequeñas huellas y rastros de caracoles cerca de la cueva.

Esta leyenda, profundamente arraigada en la memoria colectiva de Liborina, se ha transmitido de generación en generación. De acuerdo con los relatos que se han logrado recopilar hasta ahora, muchos cuentan que, hace muchos años, una familia numerosa vivía cerca de una cañada donde sus hijas — conocidas por su belleza — solían acudir a recoger agua.

Enamorado de una de ellas, se dice que el duende comenzó a rondar la casa cada noche, rasgando un tiple y cantando bambucos y torbellinos para conquistarla.

Sin embargo, su insistencia terminó convirtiéndose en un acto incómodo para la familia, motivo por el que todos decidieron abandonar la zona, dejando a esta criatura en total soledad.

A pesar de ello, según cuentan los pobladores, cuando el duende vio que la familia se marchaba, por última vez intentó demostrarles su afecto ayudándolos a cargar algunas pertenencias y tomó un pilón sobre su hombro.

En vista de que hay muchas personas que sienten temor por estas criaturas, los habitantes de Liborina aclaran que es un duende enamorado y travieso, mas no malvado. Según sus relatos, le gusta asustar a los jóvenes, lanzar piedras, esconder objetos o transformarse en animales para confundirse con el entorno.