Bogotá firma acuerdo con importante ciudad latinoamericana para fortalecer cooperación turística

El memorando fue firmado en la vitrina turística de Anato.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 7:34 p. m.
Bogotá y Monterrey fortalecen cooperación turística
Bogotá y Monterrey fortalecen cooperación turística Foto: Instituto de Turismo

Bogotá y la ciudad de Monterrey, México, firmaron un memorando de entendimiento, en el marco de la Vitrina Turística de Anato 2026, con el que buscan fortalecer el turismo multidestino, el intercambio de buenas prácticas y la promoción conjunta en escenarios internacionales.

“El memorando tiene como propósito promover, desarrollar y fortalecer la cooperación a través del intercambio de experiencias, conocimientos, modelos y proyectos en materia turística”, señaló la Secretaría.

Entre las principales líneas de trabajo se destacan:

  • Impulsar el turismo multidestino, articulando experiencias complementarias entre ambas ciudades.
  • Transferir buenas prácticas en distintas tipologías de turismo.
  • Crear espacios físicos de promoción turística en cada ciudad para visibilizar su oferta cultural, gastronómica y de negocios.
• Construir una estrategia conjunta de comunicaciones, con campañas digitales, participación en ferias y eventos internacionales, y promoción en redes sociales y plataformas especializadas.

“Con esta alianza, Bogotá fortalece su estrategia de internacionalización y amplía su presencia en el mercado internacional, mientras Monterrey consolida su proyección en Suramérica. Monterrey, reconocida por su dinamismo empresarial, su oferta cultural y su entorno natural, encuentra en Bogotá un socio estratégico que también se destaca por su diversidad turística, su liderazgo en turismo urbano y su creciente posicionamiento internacional”, agregó el Instituto de Turismo.

Turismo en Bogotá
En Bogotá los viajeros, además de encontrar la infraestructura para trabajar de forma remota, tienen diversos atractivos para conocer. Foto: Getty Images

Durante la firma, la directora del IDT destacó que “Monterrey es una ciudad hermana de Bogotá que también se caracteriza por ese turismo de naturaleza y de bienestar, por su cultura y gastronomía. Por eso queremos promover el turismo entre los dos destinos. Este plan de trabajo que haremos conjuntamente busca hacer crecer no solo el número de visitantes, sino también potenciar el desarrollo económico y la calidad de vida de todas y todos”.

“Bogotá es la casa de Anato y agradecemos la firma de este convenio que nos va a permitir avanzar en la promoción turística de ambas ciudades. Tenemos mucho que ofrecerles a los viajeros del mundo; tenemos 7 vuelos directos a la semana con Avianca y Viva Aerobús; gracias a ello recibimos al mes alrededor de 3.500 visitantes de Colombia. El sector turístico es nuestro principal aliado”, indicó Ximena Tamariz García, secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey.

Durante la Vitrina Turística de Anato 2026, el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) y la Secretaría de Turismo del Departamento del Valle del Cauca firmaron un memorando de entendimiento que busca fortalecer este sector en Colombia.

La firma estuvo liderada por Ángela Garzón Caicedo, directora general del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, y Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Turismo del Valle del Cauca, quienes destacaron el documento como una hoja de ruta para potenciar la competitividad, la promoción conjunta y el desarrollo de productos turísticos complementarios entre ambos territorios.

“Esta alianza entre Bogotá y el Valle del Cauca nos permite vender a Colombia como un multidestino competitivo para el viajero internacional. Queremos que quienes lleguen a la capital hagan conexión y continúen su recorrido hacia otras regiones, integrando turismo cultural, religioso, de naturaleza y de eventos. Trabajar de la mano con las regiones, los gremios y el sector privado es clave para crecer en turismo, atraer más visitantes y posicionar al país como primera opción para grandes viajes y encuentros internacionales”, afirmó Ángela Garzón, directora de Turismo de Bogotá.

