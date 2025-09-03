Cinco destinos recomendados para celebrar el Día del Amor y la Amistad en Colombia, ideales para escapadas románticas

Con la llegada de septiembre, en Colombia se celebra una fecha muy especial: el Día del Amor y la Amistad. Esta conmemoración, que generalmente se celebra el tercer sábado del mes, fue creada para ofrecer un espacio ideal que ayude a fortalecer los lazos con aquellas personas que ocupan un lugar significativo en la vida de alguien más.

Así que si su objetivo es celebrar esta fecha en compañía de su pareja, y su ambos son amantes de los viajes, en esta nota encontrará un top cinco de destinos recomendados para visitar y disfrutar escapadas románticas llenas de sorpresas en escenarios únicos.

Entre las opciones se encuentra Cartagena de Indias, Villa de Leyva y Santa Marta, destinos que cautivan a sus visitantes con su clima cálido, paisajes fascinantes, playas paradisiacas, senderos, joyas arquitectónicas, entre otros sitios de interés de gran belleza y valor histórico.

A estas alternativas se suma Melgar y Barichara, este último considerado como uno de los pueblos más bonitos del departamento de Santander, famoso por sus construcciones de bahareque y paredes blancas de cal.

¿Por qué visitar estos destinos?

La elección del destino depende del tipo de actividades que deseen realizar o escenarios para visitar, encontrando desde playas paradisiacas, hasta lagunas mágicas y joyas arqueológicas imperdibles.

Pareja de turistas feliz en Cartagena | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cartagena de Indias

Sus calles coloridas llenas de encanto atraen cada año a miles de turistas locales y extranjeros. Uno de los planes que no pueden faltar en este destino es conocer su patrimonio arquitectónico y cultural recorriendo su centro histórico, el cual se encuentra rodeado por largos kilómetros de antiguas murallas que conforman la ciudad amurallada.

Villa de Leyva

Este municipio boyacense suele cautivar con su arquitectura, considerada como una de las muestras más auténticas del pasado colonial. Sin embargo, entre los sitios de interés más recomendados para visitar en un plan para el Día del Amor y la amistad, se encuentran los maravillosos Pozos Azules, que se encuentran a solo un par de kilómetros del pueblo.

Se trata de pozos artificiales que, aunque están en un terreno de propiedad privada, se pueden visitar si se paga la entrada, accediendo así a la posibilidad de contemplar un paisaje incomparable.

Santa Marta

Un destino ideal para quienes buscan, playa, naturaleza y aventura. Uno de los lugares turísticos que se podría incluir durante la visita a esta ciudad es la Quinta de San Pedro Alejandrino, monumento nacional histórico y última morada de Simón Bolívar.

También vale la pena visitar el Museo del Oro Tairona -Casa de la Aduana- en el Centro Histórico de la ciudad.

Hombre en la playa del Mar Caribe en Colombia, en Taganga, Santa Marta | Foto: Getty Images

Melgar

Este destino está ubicado a poco más de cien kilómetros de Bogotá y es perfecto para quienes buscan un cambio de clima cerca a la ciudad. Su temperatura promedio puede llegar a más de treinta grados centígrados durante el día, según indica Colombia Travel.

Barichara