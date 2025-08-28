Suscribirse

Turismo

Cuatro lugares de Boyacá llenos de encanto y tradición ideales para conocer en familia

Estos sitios resguardan un valioso legado histórico y cultural de la región, además de ofrecer experiencias ideales para crear recuerdos memorables.

Redacción Turismo
28 de agosto de 2025, 7:54 p. m.
Atractivos turísticos en Boyacá
Casa Terracota | Foto: Instagram @casaterracota

Recorrer Boyacá en familia puede ser una gran experiencia por su variedad de atractivos naturales, parques temáticos, actividades al aire libre y sitios históricos que son seguros y entretenidos tanto para los adultos, como para los niños.

Estos detalles lo convierten en uno de los mejores departamentos de Colombia para compartir en familia y explorar sitios mágicos, edificaciones de gran valor arquitectónico, monumentos y más.

Así que si está pensando en planear una escapada por Boyacá en sus próximas vacaciones familiares, estos son cuatro lugares turísticos que puede agregar en su lista de atractivos para visitar.

1. Pozos Azules

Este escenario natural de gran belleza se encuentra ubicado en Villa de Leyva, en la vereda de Sopotá. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), son reservorios de agua y su particularidad es el fondo azul que resalta con la luz del sol en contraste con el paisaje.

Visitar estos pequeños lagos artificiales de color azul turquesa y disfrutar de su paisaje, es una actividades bastante recomendada para disfrutar en familia.

Vista general de 'Pozos Azules' en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá
Vista general de 'Pozos Azules' en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

2. Casa Terracota

De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, se trata de una de las más sorprendentes innovaciones arquitectónicas en Colombia, situada también en Villa de Leyva.

Este emblemático edificio destaca por su construcción única completamente hecha de barro y cerámica, lo que la convierte en un símbolo de la arquitectura ecológica en el país, perfecta para conocer en familia.

La casa fue diseñada por el arquitecto y ceramista colombiano Octavio Mendoza Morales, según indica la misma fuente, y ofrece la oportunidad de recorrer hermosos jardines que la rodean. Además, incluye acceso a terrazas y cubierta.

A tan solo 10 minutos en carro desde la Plaza Mayor de Villa de Leyva es posible llegar a este atractivo turístico digno de admirar.

3. Monumento lanceros del Pantano de Vargas

Este es el monumento más grande de Colombia y está localizado en Paipa, Boyacá. Esta estructura representa la batalla que libraron el coronel Juan José Rondón y sus 14 lanceros, un hecho que una de las principales victorias al Ejercito Libertador, señala Situr.

Este sitio histórico fue declarado bien de interés cultural en septiembre de 1975, por lo que su legado histórico lo convierte en una parada obligatoria en este encantador municipio boyacense, famoso por sus termales.

4. Laguna de Tota

Considerada como la laguna grande de Colombia y la tercera en Suramérica, esta es una de las joyas naturales de Boyacá más visitadas por locales y extranjeros. Se encuentra ubicada en el municipio de Cuitiva, en vereda El Boquerón.

Allí es posible practicar deportes como ciclo montañismo, kayak, navegación a vela y buceo, destaca Situr.

¿Cuánto cuesta visitar la Laguna de Tota? Conozca cómo llegar y en qué horarios puede explorar este atractivo turístico
Laguna de Tota, el lago más grande de Colombia. | Foto: Cortesía - Colparques

¿Preparado para disfrutar esa próxima aventura en familia explorando sitios icónicos de Boyacá? No se quede con las ganas de recorrer estos atractivos del departamento.

