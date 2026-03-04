Los planes de naturaleza son importantes para muchas personas porque les permiten alejarse del día y reconectar con su bienestar físico y mental.

Estar en contacto con paisajes naturales, respirar aire puro y alejarse del ruido de la ciudad es una de las mejores formas de retomar energía. Además, ofrece la oportunidad de vivir experiencias auténticas que generan tranquilidad, inspiración y equilibrio personal.

Tener la posibilidad de interactuar con ecosistemas, fauna y flora ayuda también a comprender la importancia de proteger los recursos naturales. Al mismo tiempo, este tipo de turismo impulsa el desarrollo sostenible de comunidades locales. Cerca de Bogotá hay tres destinos que se consolidan como una buena opción para visitar.

Parque Chingaza

A poco más de dos horas de la capital se encuentra el Parque Nacional Natural Chingaza, un área protegida que resguarda uno de los ecosistemas más estratégicos del país: el páramo, fundamental para el suministro de agua.

En este destino se puede hacer senderismo entre frailejones y una de las rutas principales es la que conduce a las Lagunas de Siecha, tres espejos de agua que fueron sagrados para la cultura muisca y que hoy conservan un enorme valor ambiental.

Es un entorno donde el ambiente puede variar entre neblina, sol y lluvia, que pueden alternarse en cuestión de minutos, haciendo que la experiencia sea única e inolvidable. Para ir a este lugar, es clave hacer reserva y contar con el acompañamiento de guías autorizados.

Embalse del Neusa

El embalse de Neusa es reconocido por ser un paraíso natural muy tranquilo, ubicado al norte de Bogotá, con una extensión de 3.700 hectáreas de bosque andino, según información de la Organización Colparques.

Se caracteriza por estar rodeado de una exuberante vegetación y aguas cristalinas, ofreciendo un ambiente sereno para disfrutar de la belleza escénica y actividades al aire libre como pesca deportiva y ciclomontañismo.

Este sitio es, sin duda, perfecto para alejarse del bullicio y disfrutar de las bondades de la naturaleza. Para los amantes del camping es un destino ideal.

La Chorrera

Otro sitio natural que vale la pena conocer y disfrutar cerca de Bogotá es La Chorrera, considerada la cascada más alta de Colombia. Este atractivo natural se encuentra a 45 minutos de Bogotá, en la zona rural del municipio de Choachí.

Es un espacio en el que abunda la flora y la fauna y en donde los viajeros tienen la posibilidad de caminar y hacer senderismo, además de avistamiento de aves y otras especies.

En la zona se encuentra otra cascada llamada El Chiflón, en la que se pueden practicar deportes extremos como rapel y torrentismo guiado. Allí también es posible acampar, hacer tirolesa, pasar por el puente colgante Indiana Jones de 65 pasos y, adicionalmente, por el puente tibetano de 100 metros, lanes para vivir una experiencia diferente.