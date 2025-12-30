El oriente antioqueño es una de las nueve subregiones en las que está dividido este departamento. Es un territorio que se caracteriza por sus embalses y por ser un lugar ideal para practicar deportes acuáticos o visitar destinos turísticos como Guatapé, San Rafael, San Carlos, Cocorná y el cañón del Río Claro, entre otros atractivos.

Sin embargo, no son los únicos, pues en esta zona también se encuentra el municipio de Sonsón, que cuenta con diversidad de atractivos para los turistas. Uno de los lugares encantadores es el Corregimiento de La Danta, famoso por la extracción y trabajo del mármol.

Sin embargo, sus atractivos van más allá y este destino destaca por su gran riqueza natural, ya que está rodeado de montañas, cavernas, ríos y cascadas, según el portal Turismo Antioquia Travel.

El corregimiento de La Danta es conocido por su producción de mármol. Foto: Facebook Corregimientos de Antioquia/API.

Al respecto, el sitio web Corregimientos de Antioquia indica que este territorio se encuentra geográficamente ubicado en el límite con el Magdalena Medio, y se creó a través de acuerdo 026 de 1979 y su nombre obedece a que en el pasado en el territorio abundaban estos animales.

Gran riqueza hídrica y natural

En los últimos años, este corregimiento se ha posicionado como un sitio turístico por excelencia debido la excepcional belleza de sus sistemas kársticos, que son formaciones geológicas que se desarrollan principalmente en áreas con rocas solubles, como la caliza, el yeso y el mármol. Es un destino que destaca por sus cavernas donde se puede encontrar variedad de piedras, principalmente el mármol.

Se le reconoce por tener una gran belleza natural y brindarles a los viajeros espacios únicos por descubrir. Las fuentes oficiales indican que la actividad económica de los pobladores está enfocada en el ecoturismo y en las experiencias turísticas diseñadas en torno al mármol.

El senderismo es una de las actividades para desarrollar en el corregimiento de La Danta. (Foto de referencia. No corresponde el lugar). Foto: Getty Images

En la lista de cuevas que los turistas pueden apreciar y disfrutar por su imponencia están La Gruta, Jeider y El Caimán, que se consideran creaciones únicas de la naturaleza y que hacen de este lugar un destino turístico obligatorio para los antioqueños que deseen vivir experiencias diferentes y fuera de lo común.

Allí se pueden realizar caminatas ecológicas y avistamiento de aves, gracias a su gran biodiversidad. Es un sitio perfecto para el desarrollo de actividades de aventura y uno de los planes es hacer tubbing en el río Samaná Norte.

Información de la Gobernación indica que a este corregimiento solo es posible acceder por la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Puerto Triunfo, debido a que no hay vía para ingresar directamente desde la cabecera del municipio de Sonsón.

Quienes llegan hasta allí tienen la posibilidad de descubrir la historia de los antepasados al recorrer las cuevas e identificar los petroglifos que dan cuenta de las comunidades indígenas ancestrales que vivieron en este paraíso rural.