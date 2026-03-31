El misterioso túnel en Boyacá que hoy permanece oculto entre vegetación y un espacio de total silencio

Escondido en lo profundo del Valle de Tenza, en el departamento de Boyacá, se encuentra un misterioso túnel entre vegetación y un espacio de total silencio. Por sus características, esta estructura suele llamar la atención de varios viajeros y curiosos que se animan a explorar el territorio, entre ellos el creador de contenido Kevin Bolaños.

Inquieto por conocer este enigmático lugar, el influenciador emprendió un recorrido para documentarlo, empezando su travesía desde el embalse del Sisga.

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Posteriormente, de acuerdo con el video publicado a través de su canal de YouTube, la aventura continúo por una ruta que combina túneles, carreteras y paisajes de gran riqueza natural hasta llegar al municipio de Santa María, Boyacá.

En su relato, el creador de contenido señala que el acceso final al túnel demanda un buen esfuerzo físico. Senderos cubiertos de vegetación, cruces de ríos y ascensos por colinas hacen parte del recorrido hacia el sector de Monte Bonito, donde se ubica esta misteriosa estructura.

La historia detrás de esta obra

Según Kevin Bolaños, en ese punto de Boyacá surgió hace varios años un proyecto con la intención de mejorar la conexión vial en la región. Sin embargo, las condiciones del terreno habrían impedido su culminación, por lo que la obra quedó inconclusa y nunca llegó a cumplir su propósito.

Es decir, lo que alguna vez fue parte de un ambicioso proyecto vial hoy permanece en la población, pero cubierto por exuberante vegetación, agua y silencio, creando un espacio que genera bastante curiosidad entre los viajeros.

“Aquí funcionó la cantera 5, de donde se extraía la roca para construir el terraplén. En este punto también comenzó la construcción de un túnel para vía nacional con la idea de que los vehículos pudieran atravesar la montaña”, relató Bolaños.

No obstante, la inestabilidad geológica habría obligado a suspender el proyecto y, como alternativa, los ingenieros optaron por construir otro túnel cercano, que es el que actualmente utilizan los vehículos.

Aunque en su momento lo que se alcanzó a construir del túnel quedó expuesto, el paso del tiempo hizo lo suyo y el bosque terminó por reclamar el terreno, cubriendo la estructura. Rodeado de montañas y caminos difíciles, el lugar se transformó en un sitio casi inaccesible, conocido solo por exploradores y curiosos que se aventuran a descubrirlo.

Al ingresar, el entorno se transforma por completo. Las paredes de roca envuelven un espacio donde el agua ha ido ganando protagonismo, cubriendo gran parte del suelo y haciendo más exigente el recorrido.

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“El túnel tiene aproximadamente 700 metros de largo”, explicó Kevin, quien decidió no continuar más allá debido a los riesgos que representa el aumento del nivel del agua.

De hecho, esta característica hace que el túnel pase casi desapercibido para la mayoría, apartado de los circuitos turísticos habituales.