La ruta de senderismo apta para todos que permite ‘caminar sobre el agua’ en España, un plan imperdible en Semana Santa

Si está de viaje por España en esta Semana Santa y no sabe qué hacer, uno de los sitios más recomendados para visitar es el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, localizado en el nordeste de la provincia de Jaén, en Andalucía.

Este lugar, con más de 2.099 kilómetros cuadrados, es considerado el mayor espacio natural protegido de este país europeo, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco desde 1983, según indica el Portal oficial de turismo de España.

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Allí, los viajeros encuentran una red de senderos ideales para explorar y reconectarse con la naturaleza en su estado más puro, consolidándose como un verdadero paraíso para los amantes del senderismo y quienes buscan descansar en entornos tranquilos.

Entre los distintos senderos que atraviesan esta reserva natural, sobresale la Ruta del Río Borosa, un recorrido perfecto para quienes buscan aventura, que ofrece la singular experiencia de “caminar sobre el agua” en la sierra de Jaén.

Considerado uno de los trayectos más impresionantes, no solo de la región, sino de todo el país, durante el camino el sonido del agua es el que acompaña a los visitantes durante los 23 kilómetros que dura esta ruta entre cascadas, puentes de madera y piscinas.

La aventura inicia en el Centro de Visitantes del río Borosa, un punto ideal para aprender sobre la importancia del agua y de los espacios fluviales. Desde allí solo hay que seguir las señales y bordear el curso del río, guiando cada paso entre paisajes naturales.

Tras recorrer aproximadamente cuatro kilómetros, aparece la Cerrada de Elías, un rincón que recibe a los viajeros con un entorno sobrecogedor. Sus altas paredes verticales esculpidas por el paso del agua crean un escenario impresionante, perfecto para capturar en fotografías o, simplemente, para guardar como un recuerdo imborrable.

Más adelante, la recompensa del trayecto se siente con la vista de una secuencia de cuatro sorprendentes cascadas: la Parpaya, Tres Colas y Calavera, hasta llegar a la más grande e imponente de todas, el Salto de los Órganos.

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Con una altura de 60 metros, este lugar conforma una de las imágenes más sorprendentes del recorrido. Luego, se continúa hacia el interior del Picón del Haza, llegando casi al nacimiento del río tras atravesar dos túneles que sirven para cruzar la montaña.

La primera estructura tiene unos 200 metros de largo y algunos tramos de total oscuridad, mientras que la segunda es un poco más corta y conduce a la laguna de Aguas Negras, la última sorpresa de la ruta que complementa la experiencia de manera perfecta.