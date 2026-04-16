El departamento de Caldas es un destino perfecto para sumergirse en el Paisaje Cultural Cafetero, una región donde la tradición, la naturaleza y la arquitectura se combinan de forma única.

El pueblo de Caldas bañado de aguas cristalinas y de gran belleza colonial y cultural

Es un territorio que destaca por su riqueza natural, con ecosistemas de alta montaña, volcanes, páramos y senderos ideales para el ecoturismo. Es perfecto para quienes disfrutan de las actividades al aire, los que aman el aroma y el sabor del café y para aquellos que disfrutan de planes de aventura.

Alberga 27 municipios, ideales para vivir la cultura cafetera, pero también para admirar su belleza arquitectónica y probar su rica gastronomía. Uno de ellos es considerado de los más lindos, no solo de la región, sino del país.

Datos de la Gobernación de Caldas indican que en el pasado llevó el nombre de Sabanalarga y hoy conserva el apelativo de ‘Ciudad Luz’. Se trata de Salamina, poblado fundado el 8 de junio de 1825 y convertido en municipio en 1827.

Salamina se caracteriza por sus construcciones pintorescas y coloridas. Foto: Getty Images

Ubicado a 77 kilómetros de Manizales, Salamina es uno de los pueblos más pintorescos del Eje Cafetero, famoso por sus calles empedradas, sus antiguas casas con techos de teja y sus balcones coloniales adornados con flores. Cada uno de ellos está pintado con colores vivos, lo que otorga a las calles un aire vibrante y lleno de vida, según el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Es un destino que ha sabido preservar su cultura tradicional, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes buscan un escape tranquilo y lleno de historia.

Los encantos del municipio de Caldas que todo amante del aguacate debería visitar, un lugar ideal para desconectarse

¿Qué hacer en este pueblo caldense?

Además de admirar su belleza arquitectónica, que lo llevó a ser declarado Monumento Nacional en 1982, con su emblemática plaza principal, el templo de la Inmaculada Concepción, entre otras construcciones de gran importancia patrimonial; en Salamina los viajeros tienen diversidad de planes que hacer y más si son amantes de la naturaleza.

Salamina es un pueblo tradicional cafetero. Foto: Getty Images

Por ejemplo, está La Palma, una parada obligada para comprar dulces o comidas ligeras, y la Hacienda El Cedral, en la que el ganado normando y los cultivos de papa dan un tono nuevo al paisaje, según información de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, de la cual forma parte Salamina.

Otros sitios en un clima más templado son la Vereda Los Mangos, el río Chamberí, los cultivos de caña de azúcar y los trapiches, planes que permiten conectar no solo con la naturaleza, sino con las tradiciones y cultura del municipio.

De igual forma, está el Bosque Natural Palma de Cera La Samaria, ubicado en el corregimiento de San Félix, a 45 minutos de la zona urbana de Salamina. Las palmas que allí se encuentran han tardado cerca de 60 años en alcanzar la plenitud, por lo que resultan de gran relevancia dentro de los atractivos turísticos.