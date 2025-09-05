El municipio de Cundinamarca que se ha transformado en un paraíso de paisajes únicos e ideales para el ecoturismo

Ubicado en la provincia de Oriente en Cundinamarca, se encuentra el municipio Gutiérrez, situado a aproximadamente 115 kilómetros al sureste de Bogotá, lo que representa alrededor de 3 horas de viaje en carro, según explica la Gobernación del departamento a través de su página web.

Esta población es conocida por su clima templado y sus paisajes montañosos, lo que lo convierten en un lugar ideal para el ecoturismo y la agricultura.

Además, es un destino ideal para quienes buscan hacer turismo comunitario cerca de la capital colombiana, siendo un ejemplo de transformación que lo ha situado como un testimonio de resiliencia y esfuerzo colectivo.

De acuerdo con el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), este hermoso pueblo cundinamarqués cuenta con una “extensión generosa en paisajes naturales y una comunidad profundamente arraigada en la cooperación”, aspectos que lo hacen ver como un caso ejemplar de turismo comunitario como motor de desarrollo y cambio social.

Gutiérrez, Cundinamarca, un municipio con una iniciativa ecológica que vale la pena conocer. | Foto: Foto página Gobernación de Cundinamarca

“Hoy en día, Gutiérrez es un municipio que refleja claramente el progreso y la transformación positiva”, comentó Claudia Quevedo, una habitante comprometida del municipio, en diálogo con esta entidad.

Actualmente, su enfoque en el sector turístico, ha llevado a la población a mejorar su infraestructura, creando espacios dedicados a la formación deportiva y cultural, un avance que, sin duda alguna, llena de esperanza y motivación a la comunidad.

Para los amantes de la naturaleza, Gutiérrez se consolida como uno de esos destinos poco explorados, pero que son dignos de admirar y explorar por su inigualable belleza natural y paisajes de ensueño.

Las aguas de los páramos, las cascadas, y la biodiversidad de este municipio, lo transforman en un escenario ideal para el ecoturismo, la aventura, y el contacto directo con la naturaleza. “Nos enorgullece nuestra tierra, no solo por su belleza natural, sino también por el sentido comunitario que hemos desarrollado”, destaca Claudia.

Cascadas de la vereda del Salitre en Gutiérrez, Cundinamarca. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Gutiérrez, Cundinamarca

De su geografía se resalta que está rodeado de majestuosas montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural.