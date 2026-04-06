El municipio del Valle que lleva nombre de río, un lugar que cautiva con sus hermosos paisajes y fincas ideales para descansar

Situado en la parte centro occidental del departamento del Valle del Cauca, se encuentra en encantador municipio de Riofrío, anteriormente conocido como Santa María Magdalena de Riofrío.

Esta población es un destino rodeado de naturaleza y contrastes geográficos. Limita al norte con Trujillo; al oriente con Tuluá; al sur con Yotoco y Darién; y al occidente con el departamento del Chocó, lo que lo convierte en un punto estratégico para explorar distintos paisajes.

A solo 30 kilómetros de Santa Marta, el paraíso natural perfecto para disfrutar diversas actividades acuáticas

A 969 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 23 grados centígrados, Riofrío ofrece un clima agradable durante gran parte del año. Su amplia extensión, cercana a las 29.597 hectáreas, alberga una riqueza natural marcada por la variedad de pisos térmicos, que van desde zonas cálidas hasta ambientes fríos de montaña, ideales para quienes buscan experiencias ecoturísticas.

Además de su belleza natural, el territorio combina valles fértiles con imponentes montañas y cordilleras, destacando entre sus principales atractivos naturales el Alto del Observatorio, que alcanza los 3.000 metros de altura.

También se encuentra el Cerro Calima, el Alto Calabazas, la cuchilla de Guacas y el Alto Corozal, además de formaciones como Piedra Pintada y el Cerro Los Chivos, entre otros escenarios que sorprenden con sus espectaculares paisajes.

Uno de sus tesoros más especiales es el Páramo del Duende, ubicado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, un ecosistema que comparte límites con municipios del Chocó y que resguarda una importante diversidad de flora y fauna.

Turismo rural en Riofrío

Al recorrer el casco urbano de este municipio del Valle, los viajeros descubren una gran variedad de atractivos, encantos que también se extienden y se disfrutan en su zona rural.

En el corregimiento de Salónica, por ejemplo, los viajeros se encuentran con un estilo de vida vibrante y auténtico, donde la tradición cafetera marca el ritmo del día a día. Aquí, los extensos cultivos de café no solo pintan el paisaje de verde, sino que también forman parte esencial de la identidad cultural de la comunidad.

El tranquilo pueblo de Boyacá, cuyo templo tiene un muro enchapado de fósiles extraídos del desierto

Para quienes buscan descansar, Riofrío ofrece acogedoras fincas tradicionales de la región llenas de color. Estos espacios son perfectos para desconectarse y sumergirse en la naturaleza, ya sea realizando avistamiento de aves, recorriendo paisajes rurales o simplemente disfrutando de un día de piscina acompañado por el canto de los pájaros, el murmullo de los charcos y un entorno de ensueño.

Prácticamente, son hospedajes en medio de jardines que esperan contribuir en el bienestar de los viajeros que desean desconectarse de la rutina y recargar energías.