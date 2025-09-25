Suscribirse

Turismo

El municipio vallecaucano ideal para el turismo de naturaleza, una joya entre montañas a dos horas de Cali

En este destino se pueden realizar diversidad de actividades al aire libre.

Redacción Turismo
25 de septiembre de 2025, 6:06 p. m.
TULUA
Tulúa es uno de los destinos para visitar en el Valle del Cauca. | Foto: Luis Angel Murcia

Viajar y conocer el Valle del Cauca es tener la posibilidad de vivir experiencias únicas, pues este departamento es un destino que mezcla cultura, naturaleza y gastronomía.

Es una región en la que predominan maravillas naturales como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, ideal para el ecoturismo, y el Río Cauca, que recorre gran parte del departamento. Un lugar que les ofrece a los viajeros sitios que van desde hermosas playas en Buenaventura hasta sus verdes valles y pueblos pintorescos y llenos de encantos.

Contexto: Así es ‘la tierra del fiambre’ en el Valle del Cauca, un destino de rica gastronomía e ideal para disfrutar de la naturaleza

Uno de los destinos que vale la pena conocer si el viajero es amante de la aventura y los planes de naturaleza es Tuluá, pues en su territorio esconde una gran riqueza natural y cultural que vale la pena descubrir. Esta es una ciudad catalogada como cálida, llena de vida y con planes para todos los gustos: desde ecoturismo y deportes extremos, hasta historia, gastronomía y cultura popular, precisa el portal Visit Valle Travel.

De acuerdo con información de la Gobernación del Valle, la geografía de este municipio es muy variada debido a que hace parte del valle geográfico del río Cauca y de la cadena montañosa de la Cordillera Central de Los Andes, donde se encuentra el páramo de Santa Lucía y de Barragán.

TULUA
Tuluá es un destino para visitar en el Valle. | Foto: Luis Angel Murcia

Sus encantos son variados. Por ejemplo, está el Jardín Botánico María Céspedes, que es considerado un edén de biodiversidad, ya que es el hogar de hermosos bosques y plantaciones forestales que se encuentran rodeadas por el río Tuluá. Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo.

Contexto: El pueblo del Valle del Cauca con nombre de ciudad francesa, un paraíso entre montañas y neblina, a tres horas de Cali

Encantos naturales

Para los aventureros también está la Cascada La Arenosa, que es reconocida por su belleza escénica y su potencial para la práctica de deportes de aventura. Se dice que el camino hacia esta caída de agua requiere una caminata de dificultad media, por lo que es una buena opción para los amantes del senderismo. En este sitio es posible refrescarse.

De igual forma, la zona permite realizar actividades al aire libre como rápel, rafting en el río Tuluá y caminatas ecológicas. Es un plan ideal para aventureros.

Municipio de Tuluá
Esta es una de las principales ciudades del Valle del Cauca. | Foto: Luis Angel Murcia

Otro atractivo es el Lago Chilicote, un espacio recreativo y popular entre los residentes de Tuluá, quienes disfrutan de este cuerpo de agua artificial, que está rodeado por un parque con zonas verdes, juegos infantiles y senderos para caminar o montar bicicleta.

Este sitio es frecuentado por quienes desean practicar pesca recreativa, pasear en canoa o simplemente relajarse en medio de un ambiente tranquilo; se ha consolidado como un punto de encuentro familiar y comunitario.

En cuanto a gastronomía, en Tuluá se pueden degustar platos típicos como el sancocho de gallina criolla, las empanadas de arroz con carne, las marranitas y los aborrajados. El café que llega de fincas cercanas, y los panes artesanales como el pandebono y el pan de yuca, también son delicias obligadas para probar en un viaje a esta ciudad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Técnico de Independiente del Valle lanzó pullas a Once Caldas: esto dijo tras verlos encima del bus

2. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

3. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

4. Se pronuncia alcalde Dumek Turbay tras brutal ataque del hijo de alias Papá Pitufo a su esposa en Cartagena

5. José Mourinho no suelta a Richard Ríos en Benfica: se hartó y lanzó certero comunicado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoValle del CaucaViajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.