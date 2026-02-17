El nombre de este departamento significa ‘río de aguas negras’, un encantador destino para quienes aman la naturaleza

Colombia cuenta con 32 departamentos, cada uno de ellos con sus propios encantos que vale la pena conocer. Uno de ellos es Casanare, considerado como una oportunidad para descubrir la esencia de los Llanos Orientales, un territorio de extensas sabanas, ríos caudalosos y atardeceres imponentes.

Es un destino en el que los viajeros pueden vivir una experiencia marcada por música como el joropo, por la gastronomía típica representada principalmente en la mamona y las tradicionales faenas de ganado.

Yopal, su capital, funciona como punto de partida para recorrer paisajes naturales y hatos ganaderos donde el visitante puede integrarse a la vida del llanero, con vivencias únicas e inolvidables.

Se dice que el nombre Casanare proviene del vocablo indígena “casanari”, que significa “río de aguas negras”, y se ha consolidado como un lugar ideal para el ecoturismo y el avistamiento de fauna.

Casanare es uno de los destinos para vivir la cultura llanera. Foto: Getty Images

En su territorio es posible observar chigüiros, venados, caimanes y una gran diversidad de aves en su hábitat natural. Lugares como el río Cravo Sur y diferentes reservas naturales ofrecen actividades como cabalgatas, senderismo, safari llanero y recorridos fluviales.

¿Qué se puede hacer en Casanare?

La lista de atractivos para visitar en este departamento es larga. Uno de ellos es la Laguna del Tinije, que se ubica a dos horas de Aguazul, en la vía que conduce a Maní, un cuerpo de agua que permite la práctica de deportes acuáticos, en medio de un ambiente rodeado de una importante variedad de fauna y flora.

Otro sitio para los amantes de la naturaleza es La Aguatoca, que se encuentra a media hora de Yopal, una piscina natural que vale la pena conocer para vivir momentos relajantes.

Casanare, un destino para no perderse en Colombia. Foto: Getty Images

Un imperdible es visitar Maní, municipio considerado la capital turística del departamento, debido a sus diferentes festividades y eventos culturales, además de que cuenta con una larga lista de atractivos naturales gracias a su ubicación, en la que destacan hermosos paisajes.

En Casanare también se puede ir a Monterrey, un destino que se caracteriza por sus lindos paisajes. Allí se puede visitar la cascada La Algarroba, la Laguna del Cacical y el Río Túa, ideales para los amantes de las aventuras extremas.

De acuerdo con la Gobernación de Casanare, en este departamento también sobresalen atractivos históricos en los municipios de Tamara, Pore y Nunchia, en donde aún se conserva su arquitectura colonial y reposan las historias de la gesta libertadora, pues en este territorio se organizaron los ejércitos que lograron la independencia del país.