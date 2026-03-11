El pueblo antioqueño reconocido por su valor histórico y su riqueza cultural, un destino que enamora a una hora de Medellín

El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, ofrece múltiples atractivos a sus visitantes gracias a su riqueza natural y cultural.

Uno de sus municipios es Amagá, ubicado a 39 kilómetros de Medellín, una hora y 17 minutos aproximadamente de distancia en vehículo.

Esta población de más de 35.000 habitantes es reconocida por su gran valor histórico y patrimonial.

“Tierra de hombres trabajadores, emprendedores y visionarios, es un municipio que aportó significativamente al desarrollo del departamento. También es tierra alfarera, de trenes, carbón, piedra, arena, caña y café”, señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio de Amagá estuvo habitado originalmente por los indios omogaes y sinifanáes.

“En el año 1788, Miguel Pérez de la Calle, oriundo de Medellín, solicitó al oidor don Antonio Mon y Velarde que decretase la fundación de un pueblo en el paraje llamado Amagá, debido a que allí residían multitud de ciudadanos y familias. Debido a lo anterior, Mon y Velarde decretó la fundación de una población, San Fernando de Borbón, como homenaje al príncipe heredero al trono de España”, señala la entidad.

Parque principal de Amagá, Antioquia Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Amagá, Antioquia / API

En 1812, la población alcanza la categoría de distrito dependiendo de Santa Fe de Antioquia, la capital departamental en ese entonces. Posteriormente, en diciembre 15 de 1851, Amagá fue elevada a la categoría de cantón, el cual comprendería además de Amagá a las poblaciones de La Estrella, Heliconia, Fredonia, Itagüí, Caramanta y Titiribí.

Atractivos

Entre los principales de interés se encuentran, en primer lugar, los túneles del ferrocarril. Se encuentran ubicados en la Vereda la Delgadita.

La laguna de Nechí es otro lugar destacado. Se encuentra en la vereda del mismo nombre. Fue un balneario, lugar de pesca y recreo de los habitantes de Amagá. Es muy atractivo por su vegetación

La reserva ecológica la María Piedra Pelona también es relevante. Es considerado el sitio ideal para realizar senderismo en el municipio.

El ecoparque minero-centro poblado Minas. Se ubica las afueras de la cabecera municipal. Su atractivo es “poder observar todo el proceso de la explotación de uno de los productos más importantes de la economía amagaseña”, señala Antioquia Travel.

La travesía de Nicanor es otra runa ruta ecoturística del municipio, en la que se puede realizar senderismo y disfrutar de la naturaleza.

Finalmente, los trapiches ubicados en las Veredas La Ferrería y El Cedro también son imperdibles para conocer del proceso panelero.