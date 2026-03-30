Turismo

El pueblo de Antioquia reconocido por sus atractivos naturales, un destino ideal para el senderismo y el avistamiento de aves

Se ubica a 74 kilómetros de Medellín.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 4:01 p. m.
Granada es conocido como la 'cuna del cooperativismo colombiano' debido a que allí se dieron las primeras experiencias de modelo asociativo en el país.
Granada es conocido como la 'cuna del cooperativismo colombiano' debido a que allí se dieron las primeras experiencias de modelo asociativo en el país. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Antioquia es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia. Su territorio ofrece a sus visitantes pueblos encantadores y gran riqueza natural y cultural.

Uno de sus 125 municipios es Granada, ubicado a una distancia de 74 km de Medellín, a una hora y media de trayecto en vehículo.

Esta población comparte el mismo nombre con Granada, ciudad ubicada en el sur de España.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca su cercanía a bosques y embalses, que lo convierten en un lugar atractivo para el avistamiento de aves y la práctica del senderismo.

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Este municipio está ubicado geográficamente en el piedemonte de la cordillera central, irrigado de oriente a occidente por los ríos Desbaratado y Güengüé, fundado el 7 de mayo de 1899 por orden de Julio Fernández Medina, que cedió los terrenos y lo nombro Miranda en homenaje al prócer de la Independencia Americana Francisco Miranda.
Senderismo. Imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Miranda

Adicionalmente, hay una importante producción agrícola de verduras, hortalizas, café, caña y cacao.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio donde se encuentra Granada fue descubierto en 1540 por Francisco Núñez Pedrozo, conquistador español.

“Inicialmente, el territorio granadino estaba bajo la jurisdicción del municipio de Marinilla. En 1804, la primera capilla de la población fue construida en lo que hoy hace parte de la vereda Las Vegas, diez años más tarde, la capilla sería trasladada al lugar que hoy ocupa. El municipio fue erigido en 1817 a categoría de parroquia. Se le conoció como Santa Bárbara de Lariza, Santa Bárbara de los Baos o Vahos, nombre que tuvo hasta que en 1903, cuando la Asamblea Departamental de Antioquia lo nombra Granada”, afirma la entidad.

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Atractivos

Entre sus sitios de interés resalta el charco Santa Ana, ubicado a unos 25 kilómetros del casco urbano del municipio, en la vereda Santa Ana.

“Es una piscina natural rocosa de unos dos metros de profundidad y rodeada de vegetación, es un lugar ideal para darse un refrescante baño y disfrutar de los bellos paisajes que nos regala el lugar”, subraya Antioquia Travel.

Otro lugar de importancia es el museo de ciencias naturales. Fue impulsado en la década de los cuarenta del siglo XX por religiosas franciscanas. El sitio mantiene “algunas referencias de las investigaciones realizadas a los recursos naturales de la región”.

El Mirador La Cruz también es resaltado como un sitio imperdible, el cual permite disfrutar los bellos paisajes de esta zona de Antioquia.

El salón del “nunca más” es, igualmente, destacado. Este es el primer lugar de memoria histórica construido por una comunidad en Colombia sobre el conflicto armado.

“En el año 2007, la organización de víctimas unidas por la vida Asovida se constituyó e inició la recopilación de este memorial creando un salón que conserva toda su historia”, destaca Antioquia Travel.