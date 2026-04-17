El pueblo de Boyacá reconocido por su producción de esmeraldas y su rica historia, un encantador destino a cuatro horas de Tunja

El departamento de Boyacá es uno de los departamentos más encantadores de Colombia. Es ideal para las personas que buscan disfrutar de bellos paisajes y pueblos bien conservados. Además, su ubicación cerca de Bogotá lo convierte en una escapada perfecta.

Uno de sus municipios es Muzo, ubicado a 144 kilómetros de Tunja y reconocido por su producción de esmeraldas.

“Hablar de Muzo es hablar de la historia de la esmeralda en Colombia. Pero lo es también, hablar de mitos y leyendas que rodearon a uno de los grupos indígenas más representativos y aguerridos de esta región de Boyacá: los muzos, descritos por los relatos españoles de la época como bárbaros adoradores del dios Are, a quien consideraban su creador”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Fueron varios los intentos de los conquistadores en su afán por someter a los indígenas muzos. “En 1555, Pedro Orsúa, fundó un sitio al que llamó Tudela, en memoria del que existía en el reino de Navarra, pero esta aldea fue destruida por los muzos, que seguían oponiendo resistencia”, subraya Situr.

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Finalmente, en 1559, Luis Lancheros fundó la Villa de la Santísima Trinidad de los Muzos, único pueblo que logró fundar un español en esta región del occidente del departamento.

Muzo es conocido por ser una tierra rica en esmeraldas. Foto: Getty Images

“Bonanza esmeraldera”

Muzo fue uno de los núcleos de lo que se conocería en los años 80 como la “bonanza esmeraldera”. Miles de personas, provenientes de muchos partes, llegaron a este territorio con la esperanza de encontrar una veta (término minero que describe un depósito importante de algún mineral) de esmeraldas que los sacara de la pobreza.

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Actualmente, a Muzo se le conoce como la capital mundial de la esmeralda. Sin embargo, aunque sigue siendo la principal actividad económica, los cultivos de yuca, cacao, café y caña también tienen relevancia.

Entre los principales atractivos turísticos se encuentra el parque principal, la parroquia de Nuestra Señora de La Naval y los yacimientos de esmeraldas, donde los visitantes podrán conocer más de cerca cómo se lleva a cabo todo su proceso de extracción.

“Recientemente, y con el propósito de apoyar más de cerca la difícil labor de la explotación esmeraldera y toda su cadena, se han creado organizaciones, las cuales buscan dignificar, capacitar y comercializar el trabajo de las mujeres guaqueras. Por su puesto, son afamadas las artesanías (bisutería) elaboradas con esmeraldas y otros materiales”, agrega el sistema de información turística boyacense.