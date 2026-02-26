Este es uno de los pueblos más antiguos de Boyacá; tiene más de 480 años de historia y una gran riqueza arquitectónica

Boyacá es uno de los destinos diversos que vale la pena visitar en Colombia. Allí, cada uno de sus pueblos resulta interesante, con grandes historias y encantos que parecen imperdibles.

Muchos de ellos tienen gran relevancia desde el punto de vista histórico y arquitectónico, lo que se complementa con paisajes que enamoran en medio de ambientes tranquilos donde es posible disfrutar de cada uno de sus rincones.

En esta lista de posibles destinos para visitar se encuentra Tenza, un pueblo colonial pequeño, con ambiente local, perfecto para caminar, comer bien y disfrutar de su riqueza natural con tranquilidad.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que este destino ha declarado dos veces como el municipio más bonito de Boyacá. Tiene un legado histórico y cultural que vale la pena vivir de cerca.

Alto de la M en el municipio de Tenza, Boyacá, en donde se encuentra la imagen de la Virgen María. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tenza, Boyacá

La fundación del poblado se produjo en 1537 y es determinante porque, en el proceso independentista, algunas de sus mujeres entregaron su vida por esta causa. Su belleza colonial da cuenta de su antigüedad y la relevancia que tiene en esta región del país.

Sitios de interés para visitar en Tenza

Quienes aman los temas históricos y culturales encuentran en este municipio una buena alternativa para visitar, a dos horas de Tunja, capital del departamento. Se caracteriza por tener un gran patrimonio material e inmaterial que llama la atención de los viajeros.

De igual forma, es un buen destino para los amantes de la naturaleza. En la lista de sitios de interés está, por ejemplo, el Salto de la “M”, un sendero ecológico y religioso que conduce al filo de una montaña donde se encuentra un monumento a la Virgen María, uno de los lugares más icónicos de este destino boyacense.

Cascada de Chaguatoque, Tenza. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá/API.

A este lugar se suman el Alto de los Reyes, un sitio que permite una vista panorámica del Valle de Tenza y la práctica de actividades de aventura como el parapente; la Laguna del Volcán, un lugar lleno de leyendas y de biodiversidad; y la Cueva de las Águilas, sitio en el que se aprecian pasadizos y formaciones rocosas.

En el casco urbano, los turistas también encuentran sitios de interés. Uno de los planes es apreciar la arquitectura colonial y acceder a lugares como la iglesia principal, el Museo de la Cestería, el Centro de Convenciones y el Monumento a las Heroínas.

Tenza es un buen lugar para comprar artesanías. Allí muchos de sus pobladores se dedican a la fabricación de productos de cestería y otros artículos elaborados con mimbre, guadua, fique y crin de caballo; razón por la que se le conoce como ‘municipio artesanal’.