Suscribirse

Turismo

Estos son los encantos del pueblo más pequeño del suroeste antioqueño, un destino considerado como estratégico para el país

Está ubicado a 72 kilómetros de Medellín.

Redacción Turismo
21 de septiembre de 2025, 4:07 p. m.
La Pintada, Antioquia
Puente de colores en el municipio de La Pintada, en Antioquia | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Son nueve las subregiones en las que se encuentra dividido el departamento de Antioquia, el más poblado del país. Una ellas la suroeste, que está integrada por 23 municipios, entre los que se encuentra La Pintada. Esta población, que tiene poco más de 8.000 habitantes, está ubicada a 72 kilómetros de Medellín, a aproximadamente dos horas y 18 minutos de viaje en vehículo.

Entre sus apodos se encuentra ‘el emporio turístico de Antioquia’ y se considera como un sitio estratégico del país por ser un paso obligado para el occidente colombiano y, además, encontrarse cerca a ciudades capitales de departamento como Manizales, Pereira y Armenia, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Contexto: Estos son los encantos del pueblo más grande del suroeste antioqueño, un ‘paraíso escondido’ con gran riqueza natural

Historia

De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia, La Pintada se constituyó de manera espontánea a partir del asentamiento de colonos en la región por ser un punto clave en las rutas y caminos para conectar el sur con el occidente del país.

Posteriormente, a principios del siglo XX, “el funcionamiento del Ferrocarril de Antioquia, impulsó las dinámicas territoriales para que, en 1933, se elevara a la categoría de corregimiento del municipio de Santa Bárbara”.

Décadas más tarde, casi a finales del siglo, fue erigido como municipio a través de la ordenanza 42 del 18 de diciembre de 1996, convirtiéndose en el municipio más joven de Antioquia.

Municipio de La Pintada, Antioquia.
Municipio de La Pintada, Antioquia. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Atractivos

Entre sus principales atractivos se destacan los puentes sobre los ríos Arma y Poblanco, los cuales corresponden a las ruinas del ferrocarril. En estas zonas se puede disfrutar del turismo ecológico, con actividades como acampar, realizar una caminata o disfrutar de la variedad de balnearios de la zona, de acuerdo con Antioquia Travel.

Otro lugar destacado es el cerro Amarillo, considerado como ideal para la práctica del parapentismo. Adicionalmente, en la zona se encuentra petroglifos dejados por las tribus indígenas que habitaban estos territorios.

Contexto: Estos son los encantos del pueblo más grande del Oriente antioqueño, un destino con historia y riqueza natural

El puente colgante de colores es otro sitio imperdible del municipio: “Gran sitio de enlace con la parte sur del país, convirtiéndolo en una insignia para el desarrollo económico”, señala la publicación.

El río Cartama también se destaca como un sitio para el esparcimiento de sus pobladores y visitantes. En él se encuentran gran variedad de charcos, incluso, algunos muros levantados por indígenas autóctonos de la zona.

Finalmente, la estación Alejandro López es también un lugar para visitar. Es la antigua estación del ferrocarril y actualmente se ubica la Casa de la Cultura Guillermo Gaviria Correa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. René Higuita se pronunció sobre el ‘gemelo’ que le encontraron en Bucaramanga: esto dijo

2. ¿Reformar la consulta previa? La propuesta del Centro Democrático para impulsar proyectos energéticos

3. Trump responde a incursión de cazas rusos en Estonia y lanza una dura amenaza a Putin

4. Gustavo Petro guarda silencio frente a las denuncias de malos manejos en la Unidad de Víctimas y que comprometen a un senador

5. Ousmane Dembelé no asistirá al Balón de Oro 2025: la razón desata polémica en Europa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AntioquiaTurismo en ColombiaDestinos turísticos

Noticias Destacadas

jorge emilio rey Gobernador de Cundinamarca y exalcalde de Funza

Vía al Llano | Gobernador Rey denuncia demoras en obras y pide al Gobierno nacional que intervenga: “No da más espera”

Redacción Nación
La Pintada, Antioquia

Estos son los encantos del pueblo más pequeño del suroeste antioqueño, un destino considerado como estratégico para el país

Redacción Turismo
Facatativá, Piedras del Tunjo, Colombia.

El pueblo de Cundinamarca que fue capital de un departamento, destino ideal para el turismo cultural a una hora de Bogotá

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.