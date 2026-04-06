Risaralda es un destino reconocido por su tradición, paisajes verdes y cultura cafetera. En su territorio los turistas tienen la posibilidad de vivir de cerca el proceso de este grano, desde la siembra hasta que es procesado y servido en la taza.

Este departamento destaca por su biodiversidad y escenarios naturales únicos con montañas y algunos valles ideales para el ecoturismo, el avistamiento de aves y el contacto directo con la naturaleza. A esto se suma su gastronomía, el clima agradable y la calidez de su gente.

Cuenta con 14 municipios con una gran cultura cafetera en donde es posible realizar diversos planes. Uno de ellos es La Virginia, ubicado en la confluencia de los ríos Cauca y Risaralda, a un poco más de 30 kilómetros al occidente de Pereira, según información de la Gobernación del departamento.

La mojarra es uno de los pescados que hacen parte de la gastronomía de La Virginia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los datos oficiales indican que ofrece una temperatura promedio de 23 grados centígrados, consolidándose como uno de los destinos más cálidos de la zona e ideal para vivir experiencias diferentes.

Se le conoce como ‘Puerto dulce de Colombia’ y una de sus particularidades es que allí, a diferencia de otros pueblos de la región, el pescado es protagonista en su gastronomía, debido a su ubicación cercana a los mencionados afluentes hídricos.

Así es el municipio más alto de Risaralda; se le conoce como ‘villa de los cerros’ y es ideal para el turismo de naturaleza

¿Cuáles son sus principales atractivos?

En La Virginia, los visitantes tienen la posibilidad de realizar pesca con atarraya, hacer recorridos en barco y caminar por las rutas ecológicas que bordean la ribera del río Cauca. Desde el Parador Náutico parten los paseos en lancha por este afluente, una de las experiencias más reconocidas del municipio.

Además del Parado Náutico, los turistas pueden visitar el Puente Bernardo Arango, que une a La Virginia, con el corregimiento de Caimalito del municipio de Pereira, propuesto para monumento nacional por su valor histórico, técnico, documental y paisajístico.

El senderismo y las actividades al aire libre son ideales para desarrolla en La Virginia. (Foto de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, están el sendero turístico Santa Elena, el valle del río Risaralda, eco-parque El Humedal y algunos balnearios perfectos para vivir momentos de relajación en medio de la naturaleza y de un ambiente tranquilo.

Otro plan es pasar por la Calle del Caballero Gaucho, dedicada al músico Luis Ángel Ramírez. En este lugar se pueden apreciar estatuas y murales que evocan su trayectoria artística y complementan la experiencia cultural del municipio.

En cuanto a festividades, en La Virginia se realizan las fiestas aniversarias en noviembre. Durante el encuentro se llevan a cabo competencias náuticas en el río Cauca, el Carnaval de Sopinga, el Desfile de la Identidad, un festival gastronómico y una la feria artesanal y comercial.