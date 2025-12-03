Estrenan primera experiencia turística en bibliotecas de Bogotá

El Instituto de Turismo de Bogotá destacó la inauguración de la primera experiencia turística en bibliotecas de la ciudad.

La entidad señaló que recientemente se puso en marcha un proyecto piloto en la biblioteca pública Gabriel García Márquez-El Tunal, el cual busca ser replicado en otras zonas de la ciudad.

“Durante dos horas, visitantes, ciudadanía y turistas participaron en un recorrido guiado con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Turismo, a través de la Subdirección de Desarrollo y Competitividad, que acompañó la construcción de esta propuesta, la revisión y retroalimentación del guion”, señaló la entidad sobre la iniciativa.

El itinerario invitó a recorrer varios espacios de la biblioteca como los siguientes:

Sala Gabo: un acercamiento íntimo al amor y a los matices emocionales presentes en las obras del Nobel colombiano.

Sala de juegos: un momento lúdico con una trivia temática que permitió conectar diversión y conocimiento.

Sala de audiovisuales: un espacio para profundizar en la vida, legado y trascendencia de Gabriel García Márquez en el mundo.

Sala Labcom: un encuentro con la creatividad, la lectura y la exploración digital.

Punto de lectura al aire libre: cierre rodeado de naturaleza en el parque, evocando la magia y los paisajes literarios de Macondo.

“Esta propuesta turística integró cultura, historia, atractivos locales, servicios e infraestructura, articulando cada punto de la biblioteca para crear una experiencia inmersiva que celebra la vida y obra de García Márquez. Su objetivo es inspirar a residentes, visitantes y turistas a descubrir este espacio único, ubicado en la localidad de Tunjuelito, y disfrutar de un recorrido temático gratuito que enriquece la oferta turística de la ciudad”, subrayó el Instituto de Turismo.

Destacan que el turismo está impulsando el mercado laboral en Bogotá

El sector turístico es destacado como uno de los que ha impulsado el mercado laboral en Bogotá en lo corrido del año.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Turismo, entre julio y septiembre, se alcanzaron 119.655 empleos en este sector, lo que representa un crecimiento del 15,5 % frente al mismo periodo del año anterior.

El sector turístico es destacado como uno de los que ha impulsado el mercado laboral en Bogotá en lo corrido del año. | Foto: Getty Images

El mayor dinamismo se evidenció en las actividades de alojamiento y agencias de viaje, que presentaron un incremento histórico del 44 %, demostrando la fuerza con la que el turismo impulsa la economía local.