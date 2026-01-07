De acuerdo con un estudio realizado por la plataforma Booking.com, en 2026 los viajes tomarán un giro cósmico, posicionando a las Rutas Ancestrales como una de las tendencias más destacadas del turismo.

Estas propuestas prometen experiencias que no solo se viven y disfrutan, sino que también conectan con lo espiritual y lo ancestral, generando la sensación de estar alineadas y “aprobadas” por el cosmos.

En este contexto, la investigación indica que esta tendencia cobra fuerza en Colombia, donde la conexión con el universo influye en las decisiones de viaje, ya que el 48 % de los viajeros afirmó que cambiaría o cancelaría sus planes si un guía espiritual lo aconseja.

Asimismo, se conoció que el 32 % los replantearía por una advertencia del horóscopo y el 29 % ajustaría su itinerario durante Mercurio retrógrado.

Destinos recomendados para visitar en 2026, según su signo zodiacal

Aries – Ciudad del Cabo, Sudáfrica: un destino conocido por sus imponentes montañas, mares agitados y reservas naturales que invitan a mantenerse activo, lo cual conecta con ese espíritu impulsivo y aventurero del signo.

Tauro - Toscana, Italia: un lugar de gran belleza natural, calma sensorial y una estética que parece detener el tiempo, creando un ambiente perfecto para que este signo terrenal conecte con el placer y la serenidad.

Montecatini Terme, Toscana, Italia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis – Tokio, Japón: una ciudad vibrante y cambiante que mezcla tradición y futurismo, ideal para estimular la curiosidad y energía inquieta de este signo.

Cáncer – Reikiavik, Islandia: su riqueza reflejada en aguas termales y paisajes místicos, conectan con la sensibilidad, la introspección y el mundo emocional de Cáncer.

Leo – Dubái, Emiratos Árabes Unidos: es un destino que permite brillar de manera auténtica a este signo en medio de lujo, glamour y experiencias impactantes.

Virgo – Kioto, Japón: este destino resonará profundamente con este signo, según el estudio, porque encarna orden, armonía y espiritualidad en templos y jardines que reflejan su esencia tranquila y detallista.

Libra – París, Francia: su belleza, oferta artística, de moda y romance, hacen de este destino un lugar imperdible para Libra este 2026.

Escorpio – Cusco, Perú: un destino místico y ancestral que invita a la transformación interior y a conexiones profundas.

Montañas de colores en Cusco, Perú. Foto: Getty Images

Sagitario – Queenstown, Nueva Zelanda: aventura, paisajes épicos y libertad absoluta para alimentar el espíritu explorador del signo.

Capricornio – Zúrich, Suiza: un destino que refleja los valores de este signo: sofisticación, orden y calidad en un entorno que refleja disciplina y estabilidad.

