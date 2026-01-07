Ojo al dato: este es el sitio de interés antioqueño que abre sus puertas en enero con entrada gratuita

Si durante este mes de enero se encuentra viajando por Antioquia y busca opciones de lugares para visitar sin necesidad de gastar mucho dinero, esta información podría ser muy útil para organizar su itinerario.

En el municipio de Envigado, ubicado a tan solo 12 kilómetros de Medellín, un atractivo de interés abrirá sus puertas y permitirá el ingreso gratuito a los visitantes justo en las primeras semanas del año, así lo confirmó el medio local Teleantioquia.

A pocos kilómetros de Ibagué: el pueblo tolimense que enamora con sus balnearios y aguas cristalinas

Este sitio es La Casa Museo Débora Arango, también conocida como Casa Museo Casablanca, ubicada en el barrio San Marcos, a la entrada de este municipio antioqueño, cuyo recorrido desde Medellín tarda menos de una hora. La iniciativa estará disponible durante todo el mes de enero y busca promover el acceso a la cultura, la memoria histórica y el patrimonio artístico de este destino.

Por esta razón, la Alcaldía de Envigado, en articulación con la Secretaría de Cultura del mismo municipio, extiende una invitación a la ciudadanía para vivir una experiencia cultural única alrededor del legado de la artista Débora Arango Pérez, reconocida por desafiar las normas sociales y políticas de su tiempo a través de sus obras.

Casa Museo Débora Arango Pérez Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Envigado en Antioquia / API

Detalles de los recorridos gratuitos

Durante el mes de enero, quienes visiten La Casa Museo Débora Arango tendrán la oportunidad de sumergirse, de manera gratuita, en la vida y obra de una de las artistas más emblemáticas de Colombia.

Este emblemático espacio, construido en 1860 por su abuelo, invita a recorrer la historia de la reconocida pintora envigadeña, cuyas obras dejaron una huella profunda en el arte nacional gracias a su mirada crítica frente a la realidad política y social del país.

Fue por eso que, en honor a su legado, la casa museo, antiguo recinto de la acuarelista fue declarada un Bien de Interés Cultural por el Gobierno Nacional mediante la Ley 1248. Además, en 2017, el municipio finalizó el proceso de adquisición del inmueble, consolidándolo como un espacio patrimonial destinado al uso comunitario.

En video: así fue el emotivo viaje de más de 50 abuelos para conocer el mar gracias al Chico de la ruana

Los recorridos gratuitos por este sitio de interés en Antioquia, se llevarán a cabo de lunes a viernes en el horario de 11:00 a. m. y 4:00 p. m., y los sábados a las 11:00 a. m., sin tener que hacer una inscripción previa.

Además, los visitantes podrán contar con el acompañamiento de un guía, quien se encargará de hacer cada recorrido una experiencia educativa y enriquecedora, permitiéndoles conocer de cerca el pensamiento de la artista y el impacto que su obra tuvo en la cultura colombiana.