Paso del Ángel: la aventura de surfear en el aire a 70 metros de altura en las montañas de Boyacá

En las montañas del municipio de Santa Sofía, en Boyacá, la aventura adquiere una nueva dimensión e invita a los viajeros a vivir una experiencia única. Los parques Paso del Ángel y Ecoparque El Hayal, que hacen parte de un mismo proyecto de turismo de aventura y naturaleza, sumaron a su oferta una nueva experiencia que combina adrenalina y paisajes imponentes.

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Se trata de ‘Surf en el aire’, la primera experiencia de este tipo en Colombia, la cual permite que los visitantes se deslicen sobre una tabla a más de 70 metros de altura, en un escenario natural que invita a contemplar la belleza de los Andes desde una perspectiva poco convencional.

La atracción, ubicada en Paso del Ángel, lleva la emoción del surf más allá del mar. Sobre una tabla y suspendidos en el aire, los más aventureros recorren el cañón del río Moniquirá siguiendo la cresta de la montaña, mientras disfrutan de las vistas de este paisaje boyacense, una propuesta para quienes buscan vivir la naturaleza de una forma diferente y sacar a flote toda su adrenalina.

Carolina Bustos, gerente general de los parques, explica que la propuesta busca ir más allá de una atracción convencional. Antes de llegar a la tabla de surf, los participantes deben superar 11 desafíos aéreos que ponen a prueba su equilibrio y destreza. La experiencia, según indica, es parte de la evolución de un proyecto que busca acercar a las personas al territorio de forma sostenible, con la naturaleza como eje central de la aventura.

La experiencia de surfear en el aire, única en Colombia y está en Boyacá. Foto: Parques Paso del Ángel y Ecoparque El Hayal.

Quienes se animen a realizar esta actividad cambiarán las olas del mar por las corrientes de aire de la cordillera de los Andes, en un recorrido que dura aproximadamente 35 minutos e incluye una serie de obstáculos aéreos distribuidos a lo largo de 98 metros.

Desafíos en las alturas

Esta atracción llega a complementar los más de 20 desafíos que hay en el Paso del Ángel, los cuales incluyen actividades para poner a prueba el equilibrio y superar los desafíos de las alturas. Entre ellas están los puentes tibetanos sobre la quebrada Guatoque, la malla Catamarán suspendida a 200 metros sobre el río Moniquirá, el péndulo Paso al Vacío y la pasarela de troncos flotantes.

Desafío telaraña vertical en el Paso del Ángel. Foto: Cortesía Parques Paso del Ángel y Ecoparque El Hayal.

También se destacan el Puente de Cristal, de apenas 35 centímetros de ancho; el canopy de 230 metros que sobrevuela el cañón y la experiencia Bici por las Nubes, que permite pedalear suspendido a 60 metros de altura.

El parque también ofrece espacios para disfrutar del paisaje desde otra perspectiva, como las Alas más altas de Colombia, el Barco Pirata en la cima de la montaña; el Nido y la Silla Gigante, ideales para tomar fotografías, y las Hamacas en el Cielo, suspendidas a 60 metros sobre la quebrada Guatoque.

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Ecoparque El Hayal y su escalera al cielo

La experiencia en el Paso del Ángel se complementa perfectamente con el Ecoparque El Hayal, proyecto que surgió con el propósito de proteger la cascada que le da su nombre, ubicada en un territorio de asentamiento muisca.

Carolina Bustos explica que esta experiencia es más de contemplación y experiencias tierra y aire que permiten descubrir y conectar de manera profunda con la riqueza natural y cultural del lugar, con atractivos relacionados con el agua, los bosques, las cuevas, la memoria ancestral y las vistas del paisaje desde las alturas, pues allí los viajeros pueden vivir la experiencia de recorrer la escalera al cielo, la más larga del mundo, suspendida en el aire.

Escalera al cielo en el Ecoparque El Hayal. Foto: Cortesía: Parques Paso del Ángel y Ecoparque El Hayal.

Estar allí es una oportunidad única para comtemplar el paisaje desde una perspectiva similar a la de las águilas paramunas que sobrevuelan El Hayal y por las cuales el Ecoparque trabaja en su conservación. El recorrido se extiende a lo largo de 234 metros y alcanza los 80 metros de altura sobre la quebrada de La Cruz, por encima de las copas de los árboles y con vistas privilegiadas de la formación rocosa y de la cascada de más de 80 metros de altura.

La gerente de este proyecto turístico indica que el vuelo de estas aves, un macho y una hembra, y su simbolismo para la cultura muisca, han inspirado parte del concepto del parque.

Además de la Escalera el Cielo y la cascada El Hayal, los viajeros pueden disfrutar de otros atractivos como la Piedra del Rey León, una formación rocosa cuya silueta recuerda a la película y que se levanta sobre el valle como un imponente balcón natural detrás de la cascada.

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El parque también cuenta con un sendero terrestre que bordea la quebrada La Cruz y permite recorrer el bosque entre árboles nativos, así como un sendero aéreo que invita a contemplar la naturaleza desde las alturas al cruzar un puente tibetano de 162 metros, considerado uno de los 10 más largos de Latinoamérica. A estos atractivos se suma el Mirador de las Águilas, que ofrece una panorámica del entorno, con el bosque, la caída de agua, el puente y la escalera como protagonistas del paisaje.

Cascada El Hayal. Foto: Cortesía: Parques Paso del Ángel y Ecoparque El Hayal.

Un proyecto ambiental y social

Detrás de las experiencias de adrenalina y naturaleza extrema de estos parques, hay un propósito ambiental y social, en el que trabajan de la mano con la comunidad no solo con el fin de preservar las especies tanto de flora como de fauna que allí habitan, sino de ser un aliado de desarrollo de los habitantes de la zona y, en general del municipio de Santa Sofía. Actualmente toda la fuerza laboral de los parques es local.

Según se dio a conocer, la proyección de Paso del Ángel es seguir consolidándose como un destino de aventura, adrenalina y desafíos en medio de la naturaleza, mientras que el Ecoparque El Hayal busca convertirse en un parque conceptual inspirado en los cinco elementos, concebido como un museo natural al aire libre.

Así las cosas, Paso del Ángel y Ecoparque El Hayal se han consolidado como referentes del ecoturismo, al demostrar que es posible integrar las experiencias de aventura con la protección y conservación del entorno natural, así como con el desarrollo de la región.