El teniente coronel Wilson Torres, comandante de la Policía aeroportuaria de El aeropuerto El Dorado de Bogotá, reveló a El Tiempo cuáles son esos artículos más comunes que suelen llevar los pasajeros en sus maletas.

En los últimos años, uno de los decomisos más frecuentes es todo tipo de estupefacientes, sin embargo, también habló de objetos como herraduras usadas, juguetes sexuales, piedras talladas, piedras de río y navajas.

“En el aeropuerto hablamos de cosas ilícitas, más que extrañas. Incautaciones de estupefacientes en elementos comunes, como comida, tecnología e incluso souvenirs”, explicó el comandante Torres.

Viva Air | Foto: Alexandra Ruiz

Del mismo modo, se refirió al tráfico de fauna silvestre como otro de los casos reiterativos que se presentan, exponiendo el caso de un hombre que fue capturado porque planeaba viajar con decenas de ranas en un recipiente, las cuales iban a ser trasladadas a Asia. “El tráfico de fauna no es muy usual verlo, pero a veces pasa, llevan animales pequeños, como hormigas, insectos o anfibios”, dijo.

Entre otros elementos peculiares que llevan algunos viajeros en sus maletas y que no son permitidos se encuentran baterías de litio extraíbles y sueltas, cigarrillos, velas pirotécnicas, aerosoles e incluso pólvora.

Otros elementos que no se deberían llevar en el equipaje porque pueden ser decomisados son: explosivos plásticos, tijeras, elementos de limpieza para las uñas, encendedores y cortadores de tabaco.

nueva tecnologia instalada en el aeropuerto El Dorado en Bogotá para la lectura digital para pasabordos e ingreso a migración foto Diana Rey Melo 15 de enero del 2019 | Foto: DIANA REY MELO

¿Qué hacen con estos objetos que le quitan en el aeropuerto?

De acuerdo con Torres, los artículos que son decomisados se llevan a una bodega y luego se destruyen. Además, desde la página web del aeropuerto bogotano advierten que “los artículos prohibidos tendrán el manejo y la disposición final establecidos en el Plan de seguridad del Aeropuerto Internacional El Dorado (Aprobado por la Aeronáutica Civil) y no podrán recuperarlos en ningún momento”.

Por esta razón, el comandante agregó que en ocasiones hay quienes prefieren perder el vuelo y guardar esos elementos que no son permitidos en el avión, así esto implique devolverse a casa y reprogramar su viaje.