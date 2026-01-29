Turismo

Reportan incremento de las reservas aéreas hacia Colombia para los primeros meses de 2026; estas son las ciudades preferidas

Los viajeros internacionales realizan reservas para estancias prolongadas.

Redacción Turismo
29 de enero de 2026, 8:12 p. m.
Las reservas internacionales hacia Colombia han mostrado incremento.
Las reservas internacionales hacia Colombia han mostrado incremento. Foto: Getty Images

Colombia se consolida como un destino atractivo para los viajeros internacionales, quienes encuentran en el país diversidad de planes y experiencias. Su riqueza natural, selvas, montañas, desiertos y nevados permiten disfrutar de ecoturismo, aventura y deportes extremos, entre muchas opciones.

Asimismo, la cultura y la historia colombianas despiertan gran interés entre los visitantes extranjeros. Ciudades coloniales, festivales, música, gastronomía y tradiciones regionales resultan llamativas para quienes planean tener una experiencia única.

Entre otras, estas son razones de peso para que las reservas aéreas internacionales registren un incremento para los primeros meses de este año.

Según información de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, el país alcanza 646.770 reservas aéreas del exterior, lo que representa un crecimiento del 6,4% en comparación con el mismo periodo comprendido entre diciembre de 2024 y mayo de 2025.

La Candelaria, Bogotá
Bogotá es el destino preferido en las reservas de los viajeros internacionales hacia Colombia. Foto: Getty Images

La agremiación turística indica que los datos sugieren el fortalecimiento sostenido del turismo receptivo del país, dado que más del 70% de las reservas están orientadas a los viajes de placer, seguido por visita a amigos y familiares, con el 15,3%, los de grupos con el 7,5% y los de negocios, con el 6%.

Reservas prolongadas

Un aspecto muy positivo en este comportamiento es que los viajeros realizan sus reservas para estancias prolongadas. El 25,7% de las mismas corresponde a viajes de más de 21 noches; el 19,7% a estancias de 14 a 21 noches; el 19,1% a viajes de 6 a 8 noches, y el 15,9% a estancias de 9 a 13 noches, según dio a conocer Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En cuanto a los destinos más demandados por los viajeros internacionales interesados en llegar a Colombia en los próximos meses, las estadísticas muestran que son Bogotá, Medellín y Cartagena las ciudades de mayor interés: concentran más del 91% de las reservas internacionales, siendo la capital el principal punto, concentrando cerca del 59% del total.

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- barajas ESPAÑA
Las reservas para visitar Colombia en los primeros meses de 2026 aumentaron. Foto: Europa Press

De acuerdo con Anato, este comportamiento confirma la solidez de los destinos tradicionales y la confianza de los viajeros internacionales. Sin embargo, no son los únicos en el radar de los turistas, pues otros destinos como Bucaramanga, Pereira, Santa Marta y Cúcuta también llaman la atención, motivando un interés creciente por nuevos destinos.

Los datos indican que, en lo relacionado con la anticipación de compra, el 37,6% de las reservas se realizó, en promedio, con más de cuatro meses de antelación al vuelo, mientras que el 36% se efectuó entre dos y cuatro meses antes del viaje.

Las cifras muestran que la tendencia al alza se mantiene, pues entre diciembre y abril de 2026, el incremento había sido de 5,7%, en comparación con el mismo lapso anterior. En su momento se indicó que dentro de los principales mercados emisores para el país se encuentran Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Canadá.

