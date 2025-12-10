Estos son los cinco países con mayor número de reservas aéreas hacia Colombia en los próximos meses

Colombia se sigue consolidando como unos de los principales destinos turísticos de la región. Entre diciembre y abril de 2026, las reservas aéreas hacia el país registraron un incremento del 5,7%, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), con este incremento, Colombia se consolida como el segundo destino con mayor demanda entre los mercados de la región analizados, solo después de México, que registró un aumento del 4,2% en reservas. Costa Rica, Perú y Chile, ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El 87,7% de las reservas se concentraron en noviembre, diciembre y enero, siendo diciembre el de mayor cantidad, con más de 260 mil reservas. “Colombia se sigue consolidando como uno de los destinos favoritos de los viajeros y esto se ve reflejado no solo en las cifras positivas de las reservas aéreas hacia nuestro país en los próximos meses, sino en que hay una mayor planificación por parte de los viajeros, pues el 39,6% de las reservas se realizaron con cuatro meses de anticipación o más”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Los cinco países que concentran el mayor número de reservas

Dentro de los principales mercados emisores para el país se encuentran Estados Unidos, España, Brasil, Chile y Canadá. De igual manera, los destinos que se destacan por los mayores crecimientos interanuales son Brasil (+61%), España (+25%), Perú (+21%), Alemania (+15%), Argentina (+14%), Puerto Rico (+13%) y México (+10%).

Finalmente, un punto a destacar es que entre enero y octubre de 2025 se registraron 82.7 millones de búsquedas de vuelos hacia Colombia, lo que corresponde a un aumento del 13,5% frente al mismo periodo de 2024, reflejando una mayor intención de viaje hacia nuestro país.

Aeropuerto El Dorado. | Foto: Markus Mainka

Gobierno estima que se movilizarán 7,4 millones de pasajeros en aeropuertos del país en la temporada de fin de año

Por otra parte, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil proyectan una movilización de 7,4 millones de pasajeros en los aeropuertos del país entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, lo que convierte este periodo en una de las temporadas aéreas más altas de los últimos años.

De acuerdo con el ministerio, los destinos con mayor afluencia, durante este periodo, serán San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia en rutas nacionales; y Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile en rutas internacionales. Además, se estima un incremento sostenido hacia Buenos Aires y São Paulo, durante la última semana de diciembre.

Para atender los picos operativos diarios que podrían superar los 127.000 pasajeros nacionales y más de 73.000 internacionales, la entidad señaló que se reforzó la coordinación con aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y el sistema de control del tráfico aéreo, garantizando operaciones seguras, fluidas y con acompañamiento permanente.