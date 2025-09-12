Tres destinos turísticos que no puede dejar de visitar en la región del Caribe colombiano

El Caribe colombiano es una región que deslumbra con su alegría y una identidad cultural vibrante, la cual se refleja en su música, fiestas, tradiciones y gastronomía típica.

En esta zona del país, sus playas paradisíacas con aguas cristalinas y arenas blancas, son parte de los tantos atractivos que cautivan a sus visitantes en sus diferentes destinos.

Por eso, si desea explorar esta región del país, a continuación encontrará tres opciones de destinos turísticos que no debería dejar de visitar durante sus vacaciones.

1. Cartagena de Indias

Esta ciudad colonial es un lugar lleno de contrastes y parajes únicos. De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, es ampliamente reconocido a nivel internacional por las actividades inolvidables que ofrece y que mezclan entre tradición, mar y una fascinante cultura autóctona del Caribe colombiano.

Recorrer su centro histórico, lleno de historia, romance y realismo mágico, es uno de los planes imperdibles en Cartagena, ya que desde allí también se pueden explorar plazas coloniales, museos y calles llenas de color y arte urbano.

Lo mejor de todo que cuenta con conexiones con más de 9 ciudades a nivel mundial a través de más de 70 frecuencias semanales directas, lo que facilita su acceso.

2. La Guajira

Esta tierra de culturas con historias ancestrales y místicas, es uno de los destinos imperdibles en el Caribe colombiano por su mezcla de paisajes y culturas, ya que es hogar de comunidades indígenas, afrodescendientes y árabes.

Gracias a su privilegiada ubicación geográfica en el mapa de Colombia, desde este destino es posible vislumbrar paisajes exclusivos como la de las playas, bahías, dunas, desierto y ríos. También, este es el departamento donde se encuentra el popular atractivo turístico denominado Punta Gallinas, el punto más al norte de América del Sur.

Estos lugares son ideales para disfrutar de dunas de arena dorada, conocer la cultura del pueblo wayuu, y explorar las salinas más grandes del país.

3. Parque Nacional Natural Tayrona

Famoso por sus playas de arena blanca y suave, donde las olas del mar color turquesa y ambiente tranquilo realzan su belleza. Este lugar es considerado como uno de los más bellos del mundo, según la revista de viajes Condé Nast Traveler y el diario británico The Guardian.