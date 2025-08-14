Suscribirse

Así rotará el pico y placa en Cali el viernes, 15 de agosto

Habrá varios operativos de control en Cali para regular la medida.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

15 de agosto de 2025, 3:33 a. m.
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
La medida es impulsada bajo el plan de ordenamiento vial. | Foto: Raúl Palacios

Las autoridades de tránsito de Cali anunciaron que este viernes 15 de agosto continuará la restricción de circulación para vehículos particulares en el marco del plan de ordenamiento vial de la ciudad.

La jornada estará regida por la medida de pico y placa, la cual tiene como objetivo ordenar el tráfico y aliviar la congestión en las principales vías de la capital del Valle del Cauca.

Contexto: Fotomultas en Cali: instalarán 40 nuevas cámaras en estos puntos de la ciudad

La medida regirá para automóviles cuyas placas finalicen en 1 y 2, los cuales no podrán transitar entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. de manera continua, tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de acceso y salida de la capital vallecaucana.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, indicó que la jornada contará con operativos en puntos estratégicos para garantizar el cumplimiento de la norma. Quienes infrinjan la restricción podrían recibir multas económicas e incluso la inmovilización del vehículo, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito.

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control en Cali. | Foto: Raúl Palacios

Vehículos exentos del pico y placa

La disposición está contemplada en el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024 y establece excepciones para ciertos automotores, como vehículos eléctricos e híbridos, transporte público colectivo e individual, motocicletas, carros oficiales y automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Con esta medida, la administración municipal busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad.

