Así rotará el pico y placa en Cali el viernes, 15 de agosto

Las autoridades de tránsito de Cali anunciaron que este viernes 15 de agosto continuará la restricción de circulación para vehículos particulares en el marco del plan de ordenamiento vial de la ciudad.

La jornada estará regida por la medida de pico y placa, la cual tiene como objetivo ordenar el tráfico y aliviar la congestión en las principales vías de la capital del Valle del Cauca.

La medida regirá para automóviles cuyas placas finalicen en 1 y 2, los cuales no podrán transitar entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. de manera continua, tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de acceso y salida de la capital vallecaucana.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, indicó que la jornada contará con operativos en puntos estratégicos para garantizar el cumplimiento de la norma. Quienes infrinjan la restricción podrían recibir multas económicas e incluso la inmovilización del vehículo, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito.

Operativos de control en Cali. | Foto: Raúl Palacios

Vehículos exentos del pico y placa

La disposición está contemplada en el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024 y establece excepciones para ciertos automotores, como vehículos eléctricos e híbridos, transporte público colectivo e individual, motocicletas, carros oficiales y automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.