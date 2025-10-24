Vehículos
Buena noticia para moteros y conductores: confirman que trámite engorroso se puede realizar los fines de semana; hay buen ahorro
La Secretaría de Movilidad recordó los horarios y el procedimiento para retirar las motocicletas o carros de los patios.
Con el propósito de facilitar el trámite de la salida de patios de vehículos inmovilizados mediante más canales y horarios de atención, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que se puede hacer tanto de forma presencial como virtual, y que el servicio también está disponible los fines de semana.
Puntos de atención presencial para trámite de salida de patios
El trámite de salida de patios o de orden de entrega del vehículo inmovilizado se puede realizar presencialmente, de lunes a viernes, en los siguientes seis puntos de atención:
- Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: calle 13 No. 37-35.
- Fontibón Centro: calle 19 No. 99-68.
- C.C. Tintal Plaza: avenida Carrera 86 No. 6-37.
- C.C. Carrera: avenida de las Américas No. 50-15.
- C.C. Mallplaza: avenida Carrera 30 No. 19-00.
- C.C. Nuestro Bogotá: carrera 86 No. 55A-75.
Si tiene complicaciones para realizar el trámite entre semana, la Secretaría de Movilidad le recordó a la ciudadanía que los fines de semana se puede adelantar la diligencia.
Los sábados y domingos se puede realizar el trámite en:
Sábados
- Centro de Servicios de Movilidad Calle 13
- Horario: 7:00 a. m. - 6:00 p. m.
Domingos
- Centro Comercial Nuestro Bogotá
- Horario: 8:00 a. m. - 2:00 p. m.
¿Se puede tramitar la salida de patios a través de canales virtuales?
Este trámite lo pueden realizar las personas que tengan su vehículo particular inmovilizado, por alguna de las siguientes ocho infracciones:
- B01: Conducir sin licencia de conducción.
- B02: Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.
- C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (pico y placa).
- C35: No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes.
- D01: Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente.
- D02: Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ordenado por la Ley.
- D12: Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.
- H02: Conducir sin portar la licencia de tránsito.
El horario de atención para realizar este trámite virtual es de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 5:30 p. m.
¿Cómo hacer el trámite de forma virtual?
- Ingresar a www.movilidadbogota.gov.co o a ‘Mi Movilidad a un clic’.
- Seleccionar la opción ‘Agendamiento de citas’.
- Diligenciar los datos y escoger la opción de trámite virtual.
- Esta opción permite realizar el proceso de manera ágil, evitando filas, desplazamientos y reduciendo tiempos de espera.
¿En qué horarios se puede sacar el carro de los patios?
Una vez autorizada la salida del vehículo, la ciudadanía puede acudir al patio a retirar su vehículo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.