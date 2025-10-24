Suscribirse

Buena noticia para moteros y conductores: confirman que trámite engorroso se puede realizar los fines de semana; hay buen ahorro

La Secretaría de Movilidad recordó los horarios y el procedimiento para retirar las motocicletas o carros de los patios.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

24 de octubre de 2025, 4:54 p. m.
La buena noticia cobija a los conductores que buscan tiempo para poder retirar sus vehículos e los patios.
La buena noticia cobija a los conductores que buscan tiempo para poder retirar sus vehículos de los patios | Foto: Getty / Montaje Semana

Con el propósito de facilitar el trámite de la salida de patios de vehículos inmovilizados mediante más canales y horarios de atención, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que se puede hacer tanto de forma presencial como virtual, y que el servicio también está disponible los fines de semana.

Contexto: Respiro a motociclistas: estas son las únicas grúas que pueden inmovilizar vehículos, ¿qué hacer si un agente ordena lo contrario?
Protestas de moteros y transportadores
Muchos motociclistas desconocen que pueden retirar sus vehículos de los patios durante los fines de semana. | Foto: Guillermo Torres

Puntos de atención presencial para trámite de salida de patios

El trámite de salida de patios o de orden de entrega del vehículo inmovilizado se puede realizar presencialmente, de lunes a viernes, en los siguientes seis puntos de atención:

  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: calle 13 No. 37-35.
  • Fontibón Centro: calle 19 No. 99-68.
  • C.C. Tintal Plaza: avenida Carrera 86 No. 6-37.
  • C.C. Carrera: avenida de las Américas No. 50-15.
  • C.C. Mallplaza: avenida Carrera 30 No. 19-00.
  • C.C. Nuestro Bogotá: carrera 86 No. 55A-75.

Si tiene complicaciones para realizar el trámite entre semana, la Secretaría de Movilidad le recordó a la ciudadanía que los fines de semana se puede adelantar la diligencia.

Los sábados y domingos se puede realizar el trámite en:

Sábados

  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13
  • Horario: 7:00 a. m. - 6:00 p. m.

Domingos

  • Centro Comercial Nuestro Bogotá
  • Horario: 8:00 a. m. - 2:00 p. m.

¿Se puede tramitar la salida de patios a través de canales virtuales?

Este trámite lo pueden realizar las personas que tengan su vehículo particular inmovilizado, por alguna de las siguientes ocho infracciones:

Contexto: Motociclistas y conductores tienen as bajo la manga para evitar inmovilización de vehículos: en qué casos aplica y cómo lograrlo
El Ministerio de Transporte dio la razón a los motociclistas que reclaman por los malos procedimientos a la hora de inmovilizar sus vehículos.
El Ministerio de Transporte dio la razón a los motociclistas que reclaman por los malos procedimientos a la hora de inmovilizar sus vehículos. | Foto: Capturas de pantalla video compartido en Facebook por Street brothers Oficial
  1. B01: Conducir sin licencia de conducción.
  2. B02: Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.
  3. C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (pico y placa).
  4. C35: No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes.
  5. D01: Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente.
  6. D02: Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ordenado por la Ley.
  7. D12: Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.
  8. H02: Conducir sin portar la licencia de tránsito.

El horario de atención para realizar este trámite virtual es de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 5:30 p. m.

Contexto: Denuncian que algunos agentes y operarios de grúa “extorsionan” para no inmovilizar carros y bajar comparendos: “Envíelos rápido”
En los patios de tránsito de Cali, se encuentran más de 19 vehículos abandonados, entre motos y carros. Ya no hay espacio para más. 11 de febrero de 2025. Foto Jorge Orozco / El País.
El procedimiento para retirar las motocicletas de los patios se puede hacer de manera virtual. Imagen de referencia. | Foto: Jorge Orozco

¿Cómo hacer el trámite de forma virtual?

  • Ingresar a www.movilidadbogota.gov.co o a ‘Mi Movilidad a un clic’.
  • Seleccionar la opción ‘Agendamiento de citas’.
  • Diligenciar los datos y escoger la opción de trámite virtual.
  • Esta opción permite realizar el proceso de manera ágil, evitando filas, desplazamientos y reduciendo tiempos de espera.

¿En qué horarios se puede sacar el carro de los patios?

Una vez autorizada la salida del vehículo, la ciudadanía puede acudir al patio a retirar su vehículo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

