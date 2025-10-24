Buena noticia para moteros y conductores: confirman que trámite engorroso se puede realizar los fines de semana; hay buen ahorro

Con el propósito de facilitar el trámite de la salida de patios de vehículos inmovilizados mediante más canales y horarios de atención, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que se puede hacer tanto de forma presencial como virtual, y que el servicio también está disponible los fines de semana.

Muchos motociclistas desconocen que pueden retirar sus vehículos de los patios durante los fines de semana. | Foto: Guillermo Torres

Puntos de atención presencial para trámite de salida de patios

El trámite de salida de patios o de orden de entrega del vehículo inmovilizado se puede realizar presencialmente, de lunes a viernes, en los siguientes seis puntos de atención:

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: calle 13 No. 37-35.

calle 13 No. 37-35. Fontibón Centro: calle 19 No. 99-68.

calle 19 No. 99-68. C.C. Tintal Plaza: avenida Carrera 86 No. 6-37.

avenida Carrera 86 No. 6-37. C.C. Carrera: avenida de las Américas No. 50-15.

avenida de las Américas No. 50-15. C.C. Mallplaza: avenida Carrera 30 No. 19-00.

avenida Carrera 30 No. 19-00. C.C. Nuestro Bogotá: carrera 86 No. 55A-75.

Si tiene complicaciones para realizar el trámite entre semana, la Secretaría de Movilidad le recordó a la ciudadanía que los fines de semana se puede adelantar la diligencia.

Los sábados y domingos se puede realizar el trámite en:

Sábados

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13

Horario: 7:00 a. m. - 6:00 p. m.

Domingos

Centro Comercial Nuestro Bogotá

Horario: 8:00 a. m. - 2:00 p. m.

¿Se puede tramitar la salida de patios a través de canales virtuales?

Este trámite lo pueden realizar las personas que tengan su vehículo particular inmovilizado, por alguna de las siguientes ocho infracciones:

El Ministerio de Transporte dio la razón a los motociclistas que reclaman por los malos procedimientos a la hora de inmovilizar sus vehículos. | Foto: Capturas de pantalla video compartido en Facebook por Street brothers Oficial

B01: Conducir sin licencia de conducción. B02: Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (pico y placa). C35: No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes. D01: Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. D02: Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ordenado por la Ley. D12: Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. H02: Conducir sin portar la licencia de tránsito.

El horario de atención para realizar este trámite virtual es de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 5:30 p. m.

El procedimiento para retirar las motocicletas de los patios se puede hacer de manera virtual. Imagen de referencia. | Foto: Jorge Orozco

¿Cómo hacer el trámite de forma virtual?

Ingresar a www.movilidadbogota.gov.co o a ‘Mi Movilidad a un clic’.

Seleccionar la opción ‘Agendamiento de citas’.

Diligenciar los datos y escoger la opción de trámite virtual.

Esta opción permite realizar el proceso de manera ágil, evitando filas, desplazamientos y reduciendo tiempos de espera.

¿En qué horarios se puede sacar el carro de los patios?